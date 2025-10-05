Muere huésped de hotel por causas naturales

Fiscalía General del Estado, llevó a cabo el resguardo del cuerpo de una persona del sexo masculino que fue localizada sin vida en el interior de una habitación de un hotel ubicado en la ciudad capital.

Durante la mañana de este sábado 4 de octubre, elementos de la FGESLP fueron informados sobre el deceso de un huésped en el hotel María Dolores, el cual se encontraba en la habitación número 170-B.

Ante el reporte, elementos de la Policía Municipal llegaron como primeros respondientes para que el resto de las autoridades realizaran las indagaciones.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el fallecimiento habría ocurrido por causas naturales; sin embargo, el cuerpo fue llevado a las instalaciones de la Vicefiscalía Científica, donde se practicaría la necropsia de ley, que determine con precisión la causa del fallecimiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esta persona fue identificada por sus acompañantes, quienes mencionaron que era originario de Monterrey, Nuevo León; de igual forma, la FGE continuará con las diligencias de ley y brindará la información oficial conforme avance el procedimiento respectivo.