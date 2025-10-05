logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Dodgers superan a Filis en la Serie

Teoscar Hernández impulsó la victoria con jonrón de 3 carreras en la 7ma.

Por AP

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Dodgers superan a Filis en la Serie

FILADELFIA.- El dominicano Teoscar Hernández impulsó a los Dodgers con un jonrón de tres carreras en la séptima entrada el sábado por la noche que rescató a Shohei Ohtani, tanto en el montículo como en el plato, y llevó a Los Ángeles a una victoria de 5-3 sobre los Filis de Filadelfia en el Juego uno de su Serie Divisional de la Liga Nacional.

Ohtani se ponchó cuatro veces consecutivas en el plato, la última vez en la séptima con dos corredores en base y sin outs contra Matt Strahm.

No hay de qué preocuparse, al menos para los campeones reinantes de la Serie Mundial.

Después de un elevado de Mookie Betts, Hernández silenció a una ruidosa multitud de los Filis con un batazo contra Strahm para tomar una ventaja de 5-3. El veterano toletero celebró efusivamente mientras recorría las bases.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin gorra, Ohtani se levantó de su asiento en el dugout para unirse a la celebración y exhalar una vez que estaba encaminado hacia la victoria.

Tres veces MVP, Ohtani se recuperó de una segunda entrada de tres carreras en su primera apertura de postemporada como lanzador para frenar a los Filis y terminar con nueve ponches en seis entradas.

Alex Vesia retiró al bateador panameño emergente Edmundo Sosa con las bases llenas en el octavo para preservar la ventaja. Roki Sasaki trabajó el noveno para su primer salvamento en su carrera.

El abridor dominicano de los Filis, Cristopher Sánchez, ponchó a Ohtani tres veces, incluida una tercera llamada en la quinta entrada que llevó a la multitud que agitaba toallas al delirio.

Por los Dodgers, el boricua Enrique Hernández de 4-1 con dos producidas. El cubano Andy Pages de 4-1 con una anotada. El Juego 2 es el lunes en Filadelfia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El PFC continúa invicto en casa
El PFC continúa invicto en casa

El PFC continúa invicto en casa

SLP

Romario Ventura

Dodgers superan a Filis en la Serie
Dodgers superan a Filis en la Serie

Dodgers superan a Filis en la Serie

SLP

AP

Teoscar Hernández impulsó la victoria con jonrón de 3 carreras en la 7ma.

McKinstry impulsa a Tigres al triunfo
McKinstry impulsa a Tigres al triunfo

McKinstry impulsa a Tigres al triunfo

SLP

AP

Longoria y Javier Mar se coronan
Longoria y Javier Mar se coronan

Longoria y Javier Mar se coronan

SLP

Romario Ventura

En la categoría singles del Torneo de Raquetbol del Lomas Raquet Club