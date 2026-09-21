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Dividieron unidades Querétaro y León 1-1

Por El Universal

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
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Dividieron unidades Querétaro y León 1-1
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      CIUDAD DE MÉXICO.- No hubo demasiadas emociones en el cierre de la jornada 9 del torneo Apertura. En La Corregidora, los Gallos Blancos del Querétaro y el León empataron (1-1) en un partido que dejó "contentos" a los dos equipos con el resultado, ya que mantienen su lugar en la zona de Liguilla.

      Con este punto, Querétaro se queda en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 14 puntos, mientras que León toma el puesto 7 con las mismas unidades.

      Después de una primera parte sin sabor, los equipos rompieron el cero en los últimos 45 minutos. Primero fue Daniel Arcila (54´) quien abrió el marcador con un gol desde los 11 pasos, a pesar de resbalarse en el manchón penal.

      La respuesta del conjunto local no se hizo esperar. Tras un contragolpe de Álex Alcalá, Mateo Coronel asistió a Íker Benito (60´) que llegó al área por el costado derecho para empujar el balón al fondo de la red.

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      Los dirigidos por Esteban González intentaron hacer pesar la localía y dar vuelta el marcador; una de las jugadas más peligrosas fue un disparo de larga distancia de Diego Reyes, pero Óscar García voló hacia su poste derecho para evitar el gol.

      Los Gallos continúan con su buena racha de tres partidos consecutivos sin conocer la derrota, mientras que la Fiera no pudo sumar su segundo triunfo al hilo.

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