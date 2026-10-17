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Djokovic disputará torneo de Basilea

Por AP

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Djokovic disputará torneo de Basilea
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      BASILEA.- Novak Djokovic buscará el título número 103 de su carrera después de recibir el viernes una invitación para el torneo bajo techo de Basilea.

      El dueño de 24 títulos de Grand Slam jugó por última vez en el torneo en 2009. La Gira de la ATP anunció su participación en una publicación en X, junto con las palabras "17 años después ...".

      La actividad en el torneo ATP 500 arranca el 26 de octubre.

      El serbio de 39 años se coronó campeón del Abierto de China este mes y necesita un título más para igualar a Roger Federer en la lista histórica. El estadounidense Jimmy Connors lidera con 109 en la era abierta.

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      La invitación por comodín llega después de que el Six Kings Slam, un torneo de exhibición en Arabia Saudí, se pospusiera hasta finales de diciembre.

      Un ataque mortal con misiles alcanzó el aeropuerto internacional de Arabia Saudí en Riad el sábado pasado, mató a 12 personas y dejó más de 300 heridos. Fue el ataque más mortífero en cualquier país árabe del Golfo desde el inicio de la guerra de Irán.

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