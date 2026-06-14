Dodgers superan a Medias Blancas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CHICAGO.- Yoshinobu Yamamoto llevó una tentativa de juego sin hits hasta la novena entrada, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron 7-1 a los Medias Blancas de Chicago el sábado.

Yamamoto retiró a sus primeros 23 bateadores antes de que Chase Meidroth llegara a base por un error con dos outs del campocorto Mookie Betts en la octava. Jacob Gonzalez luego rodó a segunda, poniendo fin a la entrada.

Pero Tristan Peters conectó un batazo de apertura para los Medias Blancas en la novena. Peters castigó una recta de 96,6 mph y la mandó profunda al jardín derecho para su tercer jonrón.

Después de que el cubano Edgar Quero elevó al jardín central, Yamamoto (7-4) fue reemplazado por Alex Vesia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Yamamoto, de 27 años, ponchó a siete en su cuarta victoria consecutiva. Realizó 109 lanzamientos, 74 en zona de strike.

Max Muncy conectó dos jonrones e impulsó cuatro carreras por los Dodgers, que se recuperaron bien tras perder 8-2 en el primer juego de la serie el viernes por la noche. Shohei Ohtani pegó un cuadrangular abriendo el juego en su regreso a la alineación, después de perderse un partido por una inflamación en la rodilla izquierda.