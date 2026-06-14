Dodgers superan a Medias Blancas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CHICAGO.- Yoshinobu Yamamoto llevó una tentativa de juego sin hits hasta la novena entrada, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron 7-1 a los Medias Blancas de Chicago el sábado.
Yamamoto retiró a sus primeros 23 bateadores antes de que Chase Meidroth llegara a base por un error con dos outs del campocorto Mookie Betts en la octava. Jacob Gonzalez luego rodó a segunda, poniendo fin a la entrada.
Pero Tristan Peters conectó un batazo de apertura para los Medias Blancas en la novena. Peters castigó una recta de 96,6 mph y la mandó profunda al jardín derecho para su tercer jonrón.
Después de que el cubano Edgar Quero elevó al jardín central, Yamamoto (7-4) fue reemplazado por Alex Vesia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Yamamoto, de 27 años, ponchó a siete en su cuarta victoria consecutiva. Realizó 109 lanzamientos, 74 en zona de strike.
Max Muncy conectó dos jonrones e impulsó cuatro carreras por los Dodgers, que se recuperaron bien tras perder 8-2 en el primer juego de la serie el viernes por la noche. Shohei Ohtani pegó un cuadrangular abriendo el juego en su regreso a la alineación, después de perderse un partido por una inflamación en la rodilla izquierda.
no te pierdas estas noticias
Nueva York gana título NBA tras 53 años con remontadas clave
AP
Los Knicks ganaron la serie 4-1 contra los Spurs, con Brunson anotando 45 puntos en el juego decisivo.
David Beckham y Tom Cruise firman playera del América en inauguración del Mundial
El Universal
El evento reunió a figuras internacionales que mostraron su apoyo al equipo mexicano más ganador con firmas en su jersey.
Qatar logra empate agónico 1-1 ante Suiza en Mundial 2026
AP
Boualem Khoukhi anotó en el minuto 94 para Qatar en el Levi's Stadium, logrando su primer punto en la historia mundialista.