Doloroso revés de Santos del Potosí

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El Club Santos del Potosí recibió la visita de los Lobos de Puebla en el primer juego de la serie, correspondiente a la jornada 21 de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), en un duelo disputado en el Auditorio Miguel Barragán.

Aunque Santos comenzó con intención ofensiva y tomó momentáneamente la delantera, Lobos respondió con mayor contundencia y terminó llevándose el primer cuarto por 26-14. Para el segundo periodo, la visita mantuvo el control del encuentro y amplió la diferencia para irse al descanso con ventaja de 51-36.

Después del medio tiempo, la quinteta potosina mejoró su trabajo defensivo y logró acercarse en la pizarra. El tercer cuarto terminó con marcador de 69-59 a favor de Lobos, periodo en el que fue expulsado Michael Myers, jugador número 24 del conjunto poblano, tras cometer una falta flagrante sobre un elemento de Santos.

En el último periodo, Santos consiguió reducir la diferencia a un solo dígito y se quedó con el parcial, pero los mamíferos poblanos respondieron en los minutos finales y logró asegurar el triunfo por marcador final de 86-95.

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En el plano individual, Nicholas Ward fue el jugador más destacado de Santos del Potosí con 20 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias, mientras que por Lobos de Puebla sobresalió Elías King, quien terminó con 30 puntos y 4 rebotes. El segundo juego de la serie se disputará este lunes a las 20:00 horas, nuevamente en el Auditorio Miguel Barragán.