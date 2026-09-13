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Douglas Plumb analizó la serie ante Fuerza Regia

Por Romario Ventura

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Douglas Plumb analizó la serie ante Fuerza Regia
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      Luego de que Santos del Potosí cayera en los dos encuentros disputados en casa ante el campeón Fuerza Regia, el head coach Douglas Plumb compartió sus impresiones sobre la serie y algunos de los factores que, desde su perspectiva, han acompañado su proceso dentro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

      El estratega canadiense señaló que su llegada al baloncesto mexicano ha representado un proceso de adaptación, al considerarse un elemento distinto dentro del entorno de la liga. Recordó además el cierre positivo conseguido por Santos durante la temporada anterior, cuando el equipo logró ganar seis de sus últimos ocho encuentros.

      Plumb también habló de su trayectoria profesional y de la forma en que trabaja dentro del proyecto potosino, destacando su experiencia tanto dentro como fuera de las duelas. Consideró que esa manera de operar y su perfil han generado una mayor atención hacia su trabajo desde que llegó al basquetbol mexicano.

      El entrenador reconoció además que su carácter y la manera expresiva en la que vive los partidos pueden provocar distintas interpretaciones, especialmente por la barrera del idioma. En ese contexto, dejó entrever inconformidad con algunas situaciones arbitrales, aunque evitó realizar una acusación directa sobre lo ocurrido durante la serie frente a Fuerza Regia.

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      Pese a sus comentarios, Plumb sostuvo que no pretende justificar las derrotas mediante el arbitraje y recordó una de sus principales ideas al respecto: "Cuando llegas nuevo a una liga, solo los perdedores se quejan de los árbitros". Santos del Potosí deberá ahora dejar atrás la serie ante los regiomontanos y concentrarse en sus siguientes compromisos dentro de la temporada 2026.

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