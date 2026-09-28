Dramático triunfo de Ravens en Río

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RIO DE JANEIRO.- Lamar Jackson completó un pase de 27 yardas a Zay Flowers y, con gran lucidez, pidió un tiempo fuera cuando quedaba 1 segundo, preparando el gol de campo de 56 yardas de Tyler Loop para culminar una asombrosa serie ofensiva de 7 segundos que le dio a los Ravens de Baltimore una victoria 34-31 sobre los Cowboys de Dallas el domingo en Brasil.

Los Ravens (2-1) y los Cowboys (1-2) ofrecieron un espectáculo entretenido ante una asistencia anunciada de 72.792 personas durante el tercer partido de la NFL en Brasil y el primero en la ciudad de Río de Janeiro, en un duelo de ida y vuelta que incluyó muchas jugadas grandes.

Por un momento, parecía que serían los Cowboys quienes ganarían el partido en el tiempo reglamentario.

Al esquinero de los Ravens Nate Wiggins le marcaron interferencia de pase con 23 segundos por jugar cuando su brazo se enganchó con el de CeeDee Lamb, lo que le dio a los Cowboys el balón en la yarda 2 de los Ravens. Tras un pase incompleto, a los Cowboys les señalaron una salida en falso, lo que los hizo retroceder hasta la yarda 7. Dallas se conformó con el gol de campo de 23 yardas de Brandon Aubrey para empatar 31-31 con 7 segundos restantes.

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Y eso preparó el improbable desenlace de los Ravens, que se selló cuando la patada de Loop pasó entre los postes y unos Ravens eufóricos rodearon a su pateador durante una celebración desbordada en el estadio Maracaná.

Jackson encontró al ala cerrada novato Matt Hibner para un touchdown de 2 yardas y poner el 31-28 con 1:30 por jugar. Eso le dio a los Cowboys y a Dak Prescott tiempo suficiente para conducir la serie del empate.

Derrick Henry, de Baltimore, corrió para 89 yardas y dos touchdowns.

Los Ravens tenían el control con ventaja de 24-13 en el tercer cuarto, pero los Cowboys no habían terminado. Jake Ferguson se reivindicó de una pérdida previa cuando Prescott lo encontró para un touchdown de 19 yardas. Dallas añadió una conversión de 2 puntos con una buena recepción de CeeDee Lamb, recortando la desventaja a 24-21.

Baltimore parecía a punto de aumentar la ventaja a 10 unos minutos después, pero Henry fue detenido en el backfield en cuarta oportunidad y pulgadas en la línea de gol, cuando el linebacker novato Jaishawn Barham se abrió paso entre la línea ofensiva y realizó la tacleada.

Dallas mantuvo el impulso a su favor con una serie ofensiva de touchdown de 96 yardas que incluyó un pase de 49 yardas a Lamb. KaVontae Turpin tuvo una carrera de touchdown de 9 yardas para darle a los Cowboys una ventaja de 28-24 con poco menos de 10 minutos por jugar.

Henry sube al 9no puesto en la lista de corredores de la NFL

Henry tuvo una carrera de 5 yardas al inicio del segundo cuarto para colocarse en el noveno lugar de la lista histórica de yardas por tierra de la NFL, superando al miembro del Salón de la Fama Eric Dickerson, quien tenía 13.259. Si el seleccionado cinco veces al Pro Bowl mantiene su ritmo actual, también podría superar a Jerome Bettis (13.662), LaDainian Tomlinson (13.684) e incluso a Curtis Martin (14.101) esta temporada.