Echa Sabalenka a Osaka de RG

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PARÍS.- Naomi Osaka pudo haber tenido la ventaja en el tema de la moda. En cuando al tenis, la número uno del mundo Aryna Sabalenka es la ganadora.

Sabalenka venció el lunes 7-5, 6-3 a Osaka para alcanzar los cuartos de final de Roland Garros y colocarse un paso más cerca de ganar su primer Grand Slam sobre arcilla después de perder con Coco Gauff en la final del año pasado.

Fue el primer partido nocturno femenino en Roland Garros en tres años y Osaka entró a la cancha vistiendo una chaqueta bomber dorada sobre un vestido con lentejuelas doradas, arrastrando una cola escalonada con pompones de tul.

Sabakenka vistió una indumentaria de tenis más estándar: un vestido negro acampanado ligeramente transparente con una capa roja debajo; eso sí, con sus collares de diamantes.

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En el duelo entre campeonas de cuatro títulos de Grand Slam, Sabalenka ahora tiene foja de 3-1 ante Osaka, quien alcanzó la cuarta ronda en Roland Garros por primera vez.

Sabalenka superó a Osaka desde la línea de fondo y ejecutó una potente devolución de derecha en su primer punto de partido que Osaka apenas alcanzó a tocar con su raqueta.

Los organizadores del torneo habían sido criticados por no programar más partidos femeninos por la noche.

Los ejecutivos de Roland Garros respondieron que los partidos femeninos al mejor de tres sets no ocupan suficiente tiempo para las televisoras. Los hombres disputan duelos al mejor de cinco sets en torneos de Grand Slam.

La bielorrusa Sabalenka ganó en 1 hora y 27 minutos.

"El ambiente y la atención que este partido trajo va a demostrar que probablemente para el futuro deberían considerar a veces poner partidos femeninos por la noche", dijo Sabalenka.

La rival de Sabalenka en cuartos de final será la rusa Diana Shnaider, quien derrotó por 6-3, 3-6 , 6-0 a Madison Keys, la última estadounidense que seguía en competencia.

Las esperanzas de Francia de conseguir un título de individuales se desvanecieron tras la derrota de Diane Parry por 6-3, 6-2 ante la polaca Maja Chwalinska (114).

Chwalinska nunca había pasado de la segunda ronda de ningún major, y su recorrido es aún más impresionante ya que superó tres rondas de la clasificación.

La rival de Chwalinska en cuartos de final será la rusa Anna Kalinskaya, quien incluso se sorprendió a sí misma al alcanzar los cuartos de final tras derrotar con parciales de 6-4, 2-6, 7-6 (10-7) a Anastasia Potapova.