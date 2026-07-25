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El ADSL Femenil refuerza su defensa

Se incorpora a la escuadra potosina la estadounidense Erin Houston

Por Romario Ventura

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
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El ADSL Femenil refuerza su defensa
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      El Club Atlético de San Luis Femenil hizo oficial la incorporación de la defensora estadounidense Erin Houston, quien se convierte en nuevo refuerzo del conjunto potosino de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

      Con 21 años de edad, Houston llega al futbol mexicano tras desarrollar gran parte de su formación deportiva en el sistema universitario de los Estados Unidos, donde destacó por su solidez defensiva, liderazgo y constancia dentro del terreno de juego.

      Durante su etapa con las Auburn Tigers, la zaguera disputó más de 70 encuentros oficiales, consolidándose como una de las futbolistas más importantes del programa gracias a su capacidad para organizar la línea defensiva, su buen juego aéreo y su regularidad en cada temporada.

      La llegada de Erin Houston representa su primera experiencia en la Liga MX Femenil, donde buscará adaptarse rápidamente al futbol mexicano y aportar calidad, seguridad y compromiso al proyecto deportivo del Atlético de San Luis.

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      Con este movimiento, la escuadra potosina continúa fortaleciendo su plantilla de cara al Apertura 2026, con el objetivo de conformar un equipo competitivo que aspire a ser protagonista durante el próximo certamen.

      La directiva rojiblanca confía en que la defensora estadounidense pueda convertirse en una pieza importante dentro del esquema del equipo, aportando su experiencia y liderazgo para fortalecer la zona baja y contribuir al crecimiento del conjunto potosino en la nueva temporada.

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