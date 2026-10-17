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El ADSL jugará de visita ante el Toluca

Por Romario Ventura

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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El ADSL jugará de visita ante el Toluca
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      El Atlético de San Luis afrontará una complicada visita este sábado, cuando se mida al Deportivo Toluca a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez, en partido correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El conjunto potosino buscará revertir su situación en el campeonato ante un rival que se mantiene en los primeros puestos de la clasificación general.

      El historial de enfrentamientos oficiales entre ambas escuadras favorece al conjunto mexiquense. De acuerdo con los registros señalados, se han disputado 35 partidos, con 19 victorias para Toluca, 10 para Atlético de San Luis y seis empates. En el apartado goleador, los Diablos Rojos acumulan 55 anotaciones, por 38 del equipo potosino, una diferencia que refleja la ventaja histórica de los escarlatas.

      El antecedente más reciente en la Bombonera se remonta a la Jornada 14 del Clausura 2026, cuando ambos equipos igualaron 1-1 en un encuentro marcado por la polémica. En los últimos instantes, el árbitro Adonaí Escobedo señaló un penal a favor del Atlético de San Luis que permitió a los visitantes rescatar el empate, una decisión que generó controversia al cierre del compromiso.

      Para esta nueva cita, Toluca llega ubicado en el segundo lugar de la tabla general, mientras que Atlético de San Luis ocupa la decimoquinta posición y continúa comprometido en su intento por recuperar terreno. Los potosinos tendrán una prueba exigente ante uno de los equipos protagonistas del torneo, en un partido en el que sumar puntos será fundamental para intentar cambiar el rumbo de su campaña.

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