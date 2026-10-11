El Barcelona golea al Getafe

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El Barcelona siguió operando con normalidad incluso sin su máximo goleador Raphinha, quien está fuera por una lesión. El Real Madrid debió resistir una vez que Vinicius Junior tuvo que marcharse de la cancha.

Ambos conjuntos cosecharon victorias respectivas para ser primero y tercero de La Liga española, respectivamente. El Atlético de Madrid, situado segundo a cinco puntos del Barcelona, venció horas antes 2-1 al Deportivo Alavés.

El Barsa igualó su mejor inicio histórico en La Liga con una octava victoria en ocho jornadas.

Anthonhy Gordon consiguió su primer tanto con el conjunto catalán, al segundo minuto. El extremo inglés realizó un disparo que se desvió en otro jugador y se fue a las redes.

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Gabriel Jesús añadió un segundo tanto, en su primer partido como titular, a la media hora después de que Getafe fue suspendido en una contra.

Jules Koundé marcó la tercera diana por los dirigidos por Hansi Flick, quienes mantuvieron su comienzo perfecto de la nueva campaña en todas las competiciones.

"Los partidos contra el Getafe no son fáciles. Para mí es el mejor equipo de la Liga en la defensa, lo hacen muy bien. No es fácil generar ocasiones", comentó a la prensa el estratega Hansi Flick. "Estoy muy contento que marcamos en el primer minuto, nos ayudó mucho. Después del parón no es fácil volver, tres semanas con muchos jugadores fuera, muchos minutos, teníamos que gestionarlo. Estoy contento con los tres puntos y con la actuación del equipo".

TARJETA ROJA PARA VINÍCIUS

Vinícius vio la roja directa por tirar del cabello a Nathan Saliba, del Villarreal, dejando al Real Madrid con la necesidad de resistir los últimos 20 minutos para asegurar una victoria 1-0.