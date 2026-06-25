El Club Rotario Colonial tendrá su torneo de golf

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Este viernes 26 de junio en el Club de Golf La Loma se llevará a cabo la edición número 21 del tradicional torneo de golf del Club Rotario Colonial en memoria de Jorge Puga Arriaga que fue pieza fundamental para instituir este prestigiado torneo que sin duda es el mejor torneo Rotario de la ciudad. Se jugará en la modalidad de tercias a go go, el escopetazo inicial será en punto de las ocho de la mañana.

Hándicap máximo de 45 por equipo que será la suma de los hándicaps individuales.

Para los hole in one son tres grandiosos premios; un automóvil Sentra de Nissan modelo 2026, una Morrand F800 marca BMW 2026 y un carrito de golf marca Zycar 2026. En los O´Yes, se entregarán premios a los primeros lugares en el hoyo 4 pantalla de 65 pulgadas, hoyo 8 igual, hoyo 11 pantalla de 75 pulgadas y hoyo 17 driver Taylormade, segundos lugares en los mismos hoyos tendrán como premio reloj garmin, asador weber, frigobar hisense y rangefinder callaway, los terceros lugares se llevarán una bocina blue teescon y para los cuartos lugares set de bolas titleist pro. Hay un premio especial de un Driver Taylormade para salida de precisión en el hoyo 15 a 270 yardas, el Club Colonial está verdaderamente echando la casa por la ventana en este que sin duda es un gran torneo para los golfistas potosinos. Quedan muy pocos lugares para inscribirse y lo pueden hacer vía Whatsapp a los números 444.165.6184 y 444.803.7166.

Al término del torneo se llevará a cabo la premiación en el marco de una estupenda comida en donde se harán rifas de importantes premios y habrá sorpresas y regalos para los jugadores. Felicidades al Club Rotario Colonial ya que sin duda este torneo será todo un éxito.

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