El fenómeno de máscaras

México.- Guadalupe Zuñiga ha estado cerca de máscaras de lucha libre desde que tiene memoria.

Es una relación que inició cuando de pequeña miraba a su padre luchar en el cuadrilátero y que ahora ha transformado en un negocio que espera con ansía el inicio de la Copa del Mundo del 2026.

Zuñiga, de 42 años, es hija del popular y ya fallecido luchador Ángel Azteca y ahora es dueña de una fábrica en el popular barrio de Iztapalapa, una alcaldía de la Ciudad de México, donde ella y su equipo producen un promedio de 300 máscaras a la semana.

“Si esperamos un aumento muy grande de ventas con tanto extranjero porque la lucha libre y las máscaras son un símbolo mexicano y esperamos que las tiendas con las que trabajamos nos pidan más este producto”, dijo Zúñiga a The Associated Press.

Gracias a su padre, Zúñiga se hizo conocida en el mundo de la lucha libre mexicana y ahora trabaja de cerca con figuras icónicas como Tinieblas, Blue Panther, Último Guerrero y Máscara Sagrada.

Además de máscaras de bajo costo que se producen rápidamente, realiza otras por pedido que tardan hasta dos días en hacer.

“Ahora hay más coleccionistas. Hace 15 años no había muchas personas diciendo ‘quiero tener 30 máscaras en mi casa’, ahora hay aficionados que tienen 50 o 100 en su hogar,” dijo. “Siento que el negocio ha crecido mucho en los últimos seis años. Hay mucho turista que pasa a las tiendas y se quiere llevar una”.

Afuera de la Arena México, y otros sitios turísticos de la ciudad como el Ángel de la Independencia, existen versiones baratas de máscaras que se venden hasta por 50 pesos (unos tres dólares), pero las versiones personalizadas se venden en cientos de dólares dependiendo el diseño.

Al igual que Zúñiga, los vendedores callejeros afuera de la Arena México esperan que las ventas aumenten en el Mundial.

“Desde hace unos años siempre tenemos clientes extranjeros, pero esperamos muchos más durante el Mundial. Trataremos de darles un buen recuerdo para que lleve a sus países”, dijo Clementina López, una vendedora callejera.

México será anfitrión de 13 partidos de la Copa del Mundo. Guadalajara y Monterrey tienen cuatro partidos cada una y la Ciudad de México cinco.

Las autoridades mexicanas esperan unos cinco millones de turistas durante el torneo.

La historia detrás de la máscara

El difunto escritor mexicano Carlos Monsivais, un aficionado a la lucha libre, decía que las máscaras proveen a los luchadores que las usan de un rostro fantástico, que intimida, pero que también es el rostro deseable, el rostro que cualquiera hubiese querido tener.

“La máscara tiene magia, es como tener dos identidades”, dijo el luchador Star Black a The Associated Press. “Nosotros podemos llevar una doble vida, una en el cuadrilátero y otra fuera de él”.

Se cree que la primera persona en usar máscara en una lucha libre en México fue el estadounidense Corbin James Massey, quien en 1933 perdió en su debut bajo el apodo de “Ciclón Mackey”.

Un año más tarde quiso pelear de nuevo, pero no quería ser reconocido y pidió al artesano Antonio Martínez, un artesano que hacía botas de lucha, que le hiciera una máscara.

Massey comenzó a luchar con el alias “Maravilla Enmascarada” para iniciar una tradición que fue seguida en 1938 por Jesús “Murciélago” Velázquez y luego en los 1950s por íconos como Santo, Blue Demon and Huracán Ramírez.

El salto a otros deportes

Aun no queda claro el momento exacto en el que los aficionados comenzaron a usar las máscaras de lucha en los partidos, pero tanto el fútbol como la lucha libre son dos de los pasatiempos favoritos de muchos mexicanos.

Para el Mundial del 2014 en Brasil, Adidas, la compañía de ropa alemana que patrocina a la selección mexicana, creó un jersey inspirado en Rey Mysterio, un luchador méxico-americano muy popular en ambos lados de la frontera.

Pero los estadios de fútbol no son los únicos lugares donde las máscaras son populares. Hace un par de años para el Gran Premio de México, Sergio Pérez y Max Verstappen las usaron al llegar al autódromo Hermanos Rodríguez y el año pasado Geroge Russell usó una y vio una práctica desde las tribunas sin que nadie lo notara.

En esa Carrera del 2024, Pérez utilizó un casco especial que hacía honores a las máscaras de lucha libre.

“El casco es especial porque realmente amo la cultura mexicana y la lucha libre. Todos amamos la lucha libre y como yo soy un luchador quería agregarle una máscara”, dijo Pérez en ese momento.

El casco tenía en la parte superior una máscara azul con costuras rojas en los ojos, nariz y labios con las leyendas “Ministro de la Defensa” y “Nunca te rindas”.

“Cuando se las mostré a mis hijos, la adoraron”, dijo Pérez.

Otro atleta muy reconocido en usar una máscara de lucha libre es el jardinero de los Marineros de Seattle, el cubano-mexicano Randy Arozarena, quien usó la máscara del luchador Místico en el dugout durante los partidos de México en el Clásico Mundial del año de 2023 alegando que la “magia mística” los ayudaría a ganar.

Los luchadores profesionales en México están conscientes de la euforia que hay por las máscaras fuera del ring.