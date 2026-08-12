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El Pachuca y Atlas complican opciones a Charlotte y Cincinnati

Por EFE

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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El Pachuca y Atlas complican opciones a Charlotte y Cincinnati
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      Washington.- El Charlotte y el Cincinnati de la MLS complicaron este martes sus opciones de clasificarse para las eliminatorias de la Leagues Cup tras caer ante el Pachuca y el Atlas de la Liga MX, respectivamente.

      Charlotte y Cincinnati llegaban a esta última jornada con pleno de victorias, pero sus seis puntos no les garantizan el pase a eliminatorias. Por su lado, a Atlas y Pachuca las victorias no les sirven de nada, pues quedaron igualmente eliminados.

      En el Charlotte-Pachuca, el mediocampista mexicano Alan Bautista anotó el único gol de la noche en el tiempo de descuento, cuando ambos equipos se encaminaban a la tanda de penaltis. El partido empezó con cerca de 90 minutos de retraso por mal tiempo.

      Por su parte, el Atlas remontó ante el Cincinnati por 1-2 tras el gol inicial del brasileño Evander. El argentino Florián Monzón, en el minuto 79, y el mexicano Jesús Serrato, en el 85, dieron la vuelta al marcador en el tramo final.

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      Solo los cuatro primeros equipos de la MLS y de la Liga MX pasan a los cuartos de final de la Leagues Cup.

      El Columbus Crew, con ocho puntos, lidera ahora la clasificación de la MLS, en la que el Cincinnati y el Charlotte se han quedado con muy pocas opciones. 

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