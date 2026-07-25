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El Santos incorpora al explosivo Mart Jr.

Por Romario Ventura

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
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El Santos incorpora al explosivo Mart Jr.
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      El Club Santos del Potosí continúa reforzando su roster de cara a la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) con la incorporación del guardia estadounidense Rayshawn Mart Jr., jugador que llega procedente del BBC Bayreuth de Alemania y que destaca por su capacidad ofensiva, visión de juego y versatilidad en la duela.

      Mart Jr., quien se desempeña como guardia (PG-SG), mide 6´3" de estatura y cuenta con un sólido recorrido por el baloncesto profesional en Europa, donde ha militado en ligas de Bosnia, Austria y Alemania, consolidándose como uno de los jugadores más explosivos en su posición.

      Durante su trayectoria profesional entre 2023 y 2026, el nuevo refuerzo de la quinteta potosina registra promedios de 17.6 puntos, 5.3 rebotes, 5.0 asistencias y 1.6 robos por partido, además de haber alcanzado una marca personal de 28 puntos en un solo encuentro.

      En la temporada 2023-2024, mientras militaba en Bosnia, firmó destacadas actuaciones con partidos de 26 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias, así como otro de 31 unidades, 9 rebotes y 6 asistencias, demostrando su capacidad para asumir el protagonismo ofensivo.

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      Posteriormente, en la campaña 2024-2025 dentro de la BSL de Austria, logró uno de los registros más sobresalientes de su carrera al conseguir un triple-doble de 20 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias, reflejando su versatilidad y aporte en ambos lados de la cancha.

      Para la temporada 2025-2026, defendiendo los colores del BBC Bayreuth en la ProA de Alemania, promedió 17.0 puntos por partido y llegó a repartir 12 asistencias en un solo encuentro, consolidándose como un generador de juego confiable.

      Además de sus números, Rayshawn Mart Jr. sobresale por su primer paso explosivo, su capacidad para finalizar cerca del aro con ambas manos y por ser considerado uno de los mejores pasadores de Europa en su posición, cualidades que buscará aportar al conjunto dirigido por Doug Plumb.

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