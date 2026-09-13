Elena Rybakina conquista NY

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NUEVA YORK.- Elena Rybakina llegó a Nueva York y se apoderó de todo lo que le había pertenecido a Aryna Sabalenka.

Primero, el número 1 del ranking del tenis femenino, y ahora el trofeo del Abierto de Estados Unidos. Un torneo que durante tanto tiempo supuso un desafío para Rybakina se convirtió en el escenario de su coronación.

Rybakina conquistó su primer título del US Open y puso el broche perfecto a su ascenso a la cima del escalafón al vencer el sábado 6-4, 5-7, 6-2 a Sabalenka.

La jugadora de 27 años, nacida en Rusia pero que representa a Kazajistán, ya tenía garantizado desplazar a Sabalenka en el número 1 la próxima semana y, para rematar, se llevó el título del US Open que Sabalenka había ganado los dos años anteriores.

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"Me cuesta encontrar palabras ahora mismo, sinceramente", dijo Rybakina. "No esperaba nada parecido al venir a este torneo. He estado lidiando un poco con una lesión, pero de alguna manera todo se alineó a mi favor".

Fue el tercer título de Grand Slam para Rybakina y el segundo este año, ambos ante Sabalenka en canchas duras. Inició la temporada al vencer a Sabalenka para conquistar el título del Abierto de Australia. Esta vez, frenó la racha de 19 victorias consecutivas de Sabalenka en Flushing Meadows, donde no había perdido desde que cayó ante Coco Gauff en la final de 2023.

"De verdad me sentí como en casa aquí y no puedo esperar para volver el próximo año", dijo Sabalenka. "Ojalá pudiera haber jugado un poco mejor, pero supongo que el próximo año".

Rybakina se embolsó 5,5 millones de dólares, el mayor premio en la historia de los Slams, e igualó a Sabalenka y Mirra Andreeva, campeona de Roland Garros, con tres títulos, la cifra más alta del circuito esta temporada.

Sabalenka se llevó 2,8 millones de dólares, pero quedó claro lo poco que eso significaba para ella, ya que destrozó su raqueta después de un breve abrazo con Rybakina en la red.

Sabalenka intentaba convertirse en la primera persona desde Serena Williams, entre 2012 y 2014, en llevarse tres títulos seguidos en Flushing Meadows.

Rybakina destronó a la campeona sin siquiera contar con su mejor versión. La líder del circuito de la WTA en aces metió menos de la mitad de sus primeros servicios, pero en cambio sometió a Sabalenka a una presión constante con un sólido juego de devolución, al acumular 12 oportunidades de quiebre y convertir tres, que fue todo lo que necesitó.

El tercer duelo entre la número 1 y la número 2 en una final femenina del Abierto de Estados Unidos desde 2000 fue el primero que se inclinó del lado de la retadora. Williams fue la primera preclasificada en los otros dos, al vencer a su hermana Venus en 2002 y luego a Victoria Azarenka en 2013.

Los números no significaron mucho esta vez, porque van a invertirse el lunes. Sabalenka ha ocupado la cima durante 99 semanas consecutivas, pero Rybakina sumó suficientes puntos para desbancarla simplemente con llegar a las semifinales.

Y no se detuvo ahí.

Atrapó su primer título grande en Wimbledon en 2022 y ahora solo necesita Roland Garros para completar el Grand Slam de carrera.