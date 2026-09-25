Elevó el Mundial impacto del Tri

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Mexicana tuvo cifras históricas durante la Copa del Mundo de 2026. El crecimiento numérico se reflejó en un fuerte impacto entre los aficionados, según reveló Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Durante su participación en la cuarta edición de Futura Capital 2026: Innovation Days, dentro de la conferencia "México en la cancha global: el impacto de una pasión" —misma que se celebró en el Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo— Arriola dio a conocer que el Tricolor alcanzó 84% de satisfacción entre los aficionados, además de que reunió a 370 mil seguidores en los estadios.

Asimismo, destacó que el impacto también se reflejó en las plataformas digitales del combinado nacional, ya que incorporó a 10 millones de nuevos seguidores en redes sociales y registró casi 200 millones de interacciones; lo que, aseguró el directivo, refleja el fortalecimiento de la conexión entre el equipo nacional y sus seguidores.

"Lo que pasó con la Selección Nacional de futbol en el Mundial fue que a nosotros, los aficionados, nos convenció su forma de jugar, nos convenció su entrega", señaló el Comisionado.

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Por otra parte, Arriola Peñalosa recordó que —gracias a los resultados que obtuvo la Selección Mexicana— el equipo terminó en el noveno lugar general, una mejoría respecto al puesto 22 que ocupó en Qatar 2022.

A raíz de lo logrado en la justa mundialista, Mikel Arriola enfatizó en la necesidad de acelerar la exportación de futbolistas mexicanos a Europa, como parte de una estrategia enfocada en fortalecer el desarrollo del talento nacional y ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones.

Finalmente, Arriola manifestó el imperativo de trabajar con los futbolistas desde las etapas de formación, generar mejores condiciones para los jóvenes y mantener una visión enfocada en la innovación.