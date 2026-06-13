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Cierres parciales o totales en 9 parajes huastecos

Lo anterior, de acuerdo con el estatus presentado por la Secretaría de Turismo (Sectur)

Por Huasteca Hoy

Junio 13, 2026 05:41 p.m.
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Foto: Huasteca Hoy

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      CIUDAD VALLES.- Hasta la tarde de este sábado suman ya nueve parajes cerrados por exceso en los niveles de agua, de acuerdo con el estatus presentado por la Secretaría de Turismo (Sectur).

      Las lluvias intermitentes, que se han incrementado este fin de semana en la región, han dejado un estatus menos abierto en la Huasteca, ya que en Aquismón están sin operar los embarcaderos a la Cascada de Tamul, El Jabalí y Puente de Dios.

      En Ciudad Valles, El Sidral quedó cerrado para cualquier actividad, aunque Micos tiene algunas recreaciones restringidas.

      En El Naranjo, las cascadas se encuentran en restricción, aunque sí hay accesos, al igual que Tamasopo, en donde hay restricciones, pero no cierres totales.

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      En Tamuín, El Nacimiento y La Isleta están cerrados a las actividades.

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