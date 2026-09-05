En duelo de urgidos, los Tigres enfrentan a los Rayos

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CIUDAD DE MÉXICO.- Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nueve León era un equipo que estaba acostumbrado estar en lo primeros sitios de la general y para este Apertura 2026 la cosas no les han salido como planeaban.

El cuadro felino tiene 6 partidos disputados y apenas 5 puntos, situación que los coloca al momento en la posición 16 de la tabla general.

Desde la salida de Guido Pizarro en la dirección técnica y los movimientos en la dirección deportiva, los resultados no han sido los esperados.

Ante esto, la directiva de Tigres trajo de manera interina para su banquillo al experimentado Víctor Manuel Vucetich, y con dos partidos ya al mando del cuadro universitarios, suman 4 puntos.

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Este sábado 5 de septiembre desde el Universitario de Nuevo León, conocido como "El Volcán", los Tigres reciben a un inoperante Necaxa, en lo que serán las acciones de la fecha 7 del campeonato mexicano.

Por su parte, Necaxa es un equipo muy cambiante y lo demostró una vez más la semana pasada cuando Cruz Azul le paso por encima 3-1 en la cancha del Estadio Victoria y antes de este duelo, había empatado en un buen partido ante los Pumas.

Los Rayos están consientes de que el torneo se aproxima a su mitad y deberán sacar buenos resultados para no estancarse en los lugares bajos de la general.

Hasta el momento, los dirigidos por Martín Varini suman 7 unidades en 6 partidos disputados, siendo el lugar 12 de la tabla.

El cuadro Hidrocálido acumula 4 cotejos sin poder sacar los tres puntos, situación apremiante para Varini y compañía.

Este partido representa para los dos equipos un posible despertar y sin duda cada uno saldrá a la cancha para hacer lo suyo y mejorar su situación.