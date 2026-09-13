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Enric Mas a punto de coronarse en España

El ciclista español defendió a capa y espada el liderato en la penúltima etapa de la Vuelta

Por AP

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Enric Mas a punto de coronarse en España
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      COLLADO DE ALGUACIL, España.- Enric Mas está a pun-to de ganar la Vuelta a España después de defender su liderato en la montaña en la penúltima etapa el sábado. El español, que ha terminado segundo en la general tres veces en la carrera de su país, amplió su ya cómoda ventaja sobre Primoz Roglic a lo largo de las cinco subidas categorizadas. Mas ahora aventaja a Roglic, cuatro veces ganador de la Vuelta, por 2 minutos y 15 segundos.

      Mas, líder del equipo Movistar, y Roglic están encaminados a subir al podio de ganadores, mientras que Félix Gall podría completar el podio con el tercer puesto, tras la etapa final del domingo, una jornada llana de 112 kilómetros (69 millas) que termina en la ciudad medieval de Granada. La tradición del ciclismo dicta que los corredores respeten la ventaja del líder en el último día de una gran vuelta.

      La victoria de Mas marcará el mayor logro en una gran vuelta para un ciclista español desde que Alberto Contador ganó el Giro de Italia en 2015. Contador también fue el último español en ganar la Vuelta, en 2014.

      Mikel Landa ganó la extenuante etapa del sábado, de 186 kilómetros (115 millas), en 4 horas y 58 minutos. Los corredores afrontaron un trío de ascensos de primera categoría antes de la subida hacia la meta en la cima del Collado de Alguacil, un puerto fuera de categoría.

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