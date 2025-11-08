Entérate | Los partidos de la última jornada en Liga MX

Este sábado se definirá el futuro del balompié mexicano: los partidos que se disputarán en el cierre de la fase regular decidirán quién se quedará con el liderato del torneo, además de que establecerán los cruces para la Liguilla y el Play-In del Apertura 2025.

Especialmente, en esta última fecha, una victoria será decisiva para cada una de las escuadras. Tan solo en el caso del duelo que Cruz Azul y Pumas vivirán en el estadio Cuauhtémoc, "La Máquina" luchará por amarrar el primer lugar de la tabla general. Mientras que los auriazules jugarán con la obligación de una urgida victoria que les dé el último boleto al Play-In del torneo. Ambos dependen de sí mismos.

Por otra parte, los "Diablos Rojos" de Toluca y las "Águilas" del América se medirán en "El Infierno" en una misma búsqueda de conquistar el anhelado liderato del torneo. Para este momento, ambos equipos tienen posibilidades de conseguirlo.

A la par, Chivas recibirá a los "Rayados" de Monterrey con el deseo de asegurar su pase a la "Fiesta Grande" del balompié mexicano. Los rojiblancos solo necesitan de una victoria —o incluso, un empate— para respirar sin mayores preocupaciones. Mientras que "La Pandilla", ya con su boleto a la Liguilla, solamente buscará escalar posiciones en la tabla.

Con el contexto presente, estos son los horarios y canales de transmisión para ver los partidos.



¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de la Jornada 17 del Apertura 2025?

Sábado, 8 de noviembre

· Tigres vs Atlético de San Luis | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Caliente TV, FOX One y Azteca 7.

· Chivas vs Monterrey | 17:07 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video.

· Toluca vs América | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Caliente TV, FOX One, TUDN, ViX Premium, Canal 5 y el canal de YouTube de Miguel Layún.

· León vs Pachuca | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Caliente TV y FOX One.

· Cruz Azul vs Pumas | 21:05 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN y Canal 5.