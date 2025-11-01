Liga MX: Horarios y canales para ver la jornada 16

Este sábado continúa la actividad de la Liga MX con tres partidos correspondientes a la jornada 16 del Torneo Apertura 2025, de los cuales el más destacado es el choque entre Monterrey y Tigres, en una nueva edición del Clásico Regio.

Además, para fortuna de los aficionados al futbol mexicano, los tres partidos de este sábado serán transmitidos por televisión abierta.

Los primeros en jugar serán Atlas y Toluca en el estadio Jalisco en un partido que tendrá más que tres puntos en juego; mientras los rojinegros buscan una victoria que los meta en zona de Play-In, los Diablos querrán recuperar la cima del campeonato después del triunfo del Cruz Azul frente al Puebla.

Más tarde será turno del partido estelar entre Rayados y Tigres, que se enfrentan en el Gigante de Acero obligados a ganar, por orgullo, y por ver quién queda mejor posicionado en la tabla general.

Finalmente, el América recibe al León en el estadio Ciudad de los Deportes después de la visita de Emilio Azcárraga a sus jugadores rumbo a la parte final del torneo.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de este sábado en la Liga MX?

Atlas vs Toluca

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Monterrey vs Tigres

Hora: 19:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

América vs León

Hora: 21:10 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX.