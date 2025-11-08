FIFA multa a Noruega e Italia

logo pulso
Por AP

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
ZÚRICH.- Las federaciones de futbol de Noruega e Italia han sido multadas por la FIFA debido a incidentes el mes pasado con los aficionados en los partidos de clasificación para la Copa del Mundo contra Israel.

Ambas federaciones enfrentaron cargos relacionados con la perturbación de los himnos nacionales, espectadores invadiendo el campo de juego y el “orden y seguridad” en los partidos, manifestó la FIFA. El jueves por la noche publicó un documento sobre los casos disciplinarios de la Copa del Mundo.

El hombre en el campo durante la victoria de Noruega por 5-0 sobre Israel ha interrumpido a menudo partidos internacionales de futbol en los últimos 20 años, incluyendo en el torneo final de la Copa del Mundo masculina.

Los cargos de la FIFA no involucraron banderas palestinas, incluidas algunas con lemas, exhibidas en los partidos jugados en Oslo y Udine, Italia.

La FIFA indicó que la federación italiana fue multada con 12.500 francos suizos (15.500 dólares) y Noruega debe pagar 10,000 francos suizos (12,400 dólares).

