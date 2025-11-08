Consigue el Magic superar a los Celtics

ORLANDO.- Franz Wagner anotó 27 puntos, Desmond Bane añadió 22 unidades y siete asistencias, y el Magic de Orlando venció el viernes 123-110 a los Celtics de Boston, al debutar en la Copa NBA.

Jaylen Brown anotó 32 puntos por los Celtics. Payton Pritchard añadió 27 y Derrick White totalizó 16 tantos y diez asistencias.

Los Celtics y el Magic comparten con Brooklyn, Detroit y Filadelfia el Grupo B del Este en el torneo, que forma parte de la temporada de la NBA. Fue el primer duelo entre ambos equipos desde abril, cuando los Celtics eliminaron al Magic en cinco partidos de una serie de playoffs de primera ronda.

Paolo Banchero terminó con 15 puntos y nueve rebotes por el Magic.

Wagner, Tristan da Silva y Anthony Black encestaron triples como parte de una racha de 20-2 que le dio a Orlando una ventaja de 16 puntos en el primer cuarto, la mayor ventaja del Magic en el partido.