Entrenador del tenis potosino, por certificación internacional

El entrenador potosino Juan Carlos Baca Samilpa, integrante del staff de tenis del Club Deportivo Potosino, afrontará uno de los retos más importantes de su carrera profesional al participar en el proceso de certificación para obtener la nivelación "A" de la GPTCA (Global Professional Tennis Coach Association), considerada una de las máximas acreditaciones internacionales para entrenadores de tenis profesional.

Luego de superar un proceso de selección entre entrenadores con certificación nivel "B", el potosino fue invitado junto a otros 24 coaches de distintas partes del mundo para formar parte de este exclusivo curso internacional que se llevará a cabo del 17 al 22 de mayo.

La GPTCA, fundada en 2010, es una organización reconocida a nivel mundial dedicada a la capacitación y desarrollo de entrenadores enfocados en el alto rendimiento dentro de los circuitos ATP y WTA. Además, se trata de la única asociación internacional cuyos programas de formación cuentan con el aval oficial de la ATP (Association of Tennis Professionals), organismo rector del tenis profesional varonil a nivel mundial.

Dentro de la estructura directiva de la GPTCA figuran personajes de gran relevancia en el tenis internacional, como el italiano Alberto Castellani, presidente y fundador de la organización, quien ha trabajado con jugadores ubicados dentro del Top 10 y Top 20 mundial. También destaca la presencia de Toni Nadal, vicepresidente de la asociación y reconocido por haber guiado la exitosa carrera de Rafael Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam.

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Asimismo, forma parte de la junta directiva el extenista alemán Rainer Schüttler, quien llegó a ocupar el quinto lugar del ranking ATP en 2004 y posteriormente fue entrenador de Angelique Kerber, tricampeona de torneos Grand Slam.

La oportunidad representa un importante reconocimiento al trabajo, disciplina y crecimiento profesional de Juan Carlos Baca Samilpa, quien buscará dar el salto de la certificación "B" a la "A", rodeado de entrenadores de alto nivel internacional y compartiendo experiencias dentro de una de las plataformas de formación más prestigiosas del tenis mundial.

Cabe destacar que únicamente dos entrenadores mexicanos forman parte del grupo de 25 invitados a esta capacitación internacional, situación que coloca al entrenador potosino como uno de los representantes nacionales dentro de este importante proceso de especialización.