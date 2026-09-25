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Es México, sede del Mundial de Ciclismo de Montaña

Por primera vez, nuestro país albergará una competencia de esta naturaleza

Por El Universal

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
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Es México, sede del Mundial de Ciclismo de Montaña
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Tras años de crecimiento y consolidación en las pruebas de montaña, México recibió una de las noticias más importantes para la disciplina al ser elegido como sede del Campeonato Mundial UCI de Mountain Bike Maratón (MTB XCM) 2029, una cita que llevará a los mejores pedalistas del planeta a competir en los desafiantes caminos de Atlixco en Puebla.

      La confirmación, realizada por la Unión Ciclista Internacional durante su Congreso anual celebrado en Montreal, Canadá, representa un logro sin precedentes para el deporte mexicano, que por primera vez albergará un Campeonato Mundial de Ciclismo.

      La designación de Atlixco es el resultado de años de experiencia en la organización de eventos de ciclismo de montaña. Con escenarios naturales que desafían a los competidores y una tradición respaldada por competencias como la Popobike Marathon Bike International, la región se ha ganado un lugar de prestigio que la colocó como un lugar de confianza.

      El anuncio fue recibido con entusiasmo por Bernardo de la Garza, presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, quien utilizó sus redes sociales para compartir el codiciado maillot arcoíris y celebrar un logro histórico para el deporte nacional.

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      La publicación rápidamente obtuvo el respaldo de cientos de aficionados, que ven en esta designación una oportunidad única para que México reciba a la élite mundial del ciclismo de montaña en unos años.

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