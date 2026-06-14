Escocia sufre para derrotar a Haití
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México.- Escocia vence en su presentación en la Copa del Mundo 2026 a su similar de Haití por la mínima diferencia (1-0) en acciones del Grupo C, victoria lo coloca como líder.
El partido se jugó en el Estadio Boston, en Foxborough, Massachusetts, los europeos se colocan a la cabeza con tres unidades luego que Brasil, uno de los favoritos, apenas logró empatar 1-1 ante Marruecos.
Pese al dominio por parte de la selección de Haití en los primeros minutos cayó la anotación del seleccionado escoses. El jugador del Aston Villa, John McGinn, al filo del área grande sacó un cañonazo que fue desviado por la zaga para que se cantará el único gol de la noche.
Haití reaccionó, aprovechó su dinamismo y velocidad para hacerse de la pelota, pero les faltaba el último toque.
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En la segunda mitad de juego el partido se volvió lento, donde ambas escuadras en su afán de ir por el gol el partido se cerró.
Haití fue insistente, pero no pudo empatar el marcador.
El próximo viernes Haití enfrentará a Brasil, mientras que Escocia enfrenta a Marruecos.
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