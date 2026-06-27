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España echa a Uruguay

Se impone por la mínima tras un error grosero del arquero Muslera

Por AP

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
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España echa a Uruguay
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      GUADALAJARA.- España fulminó el viernes 1-0 a Uruguay tras otro error del arquero celeste Fernando Muslera para avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial y eliminar a la potencia sudamericana.

      Uruguay, dos veces campeona del mundo, se marcha tras una campaña de dos empates y una derrota en sus tres partidos del Grupo H. La Celeste también fue eliminada a las primeras de cambio hace cuatro años en el Mundial de Qatar.

      La campeona europea España avanzó como primera del grupo tras cosechar siete puntos y enfrentará al equipo que termine segundo del Grupo J —Austria o Argelia— el jueves en Inglewood, California.

      Álex Baena fue el autor del solitario gol a los 42 minutos después de que Muslera no supo desviar por completo su disparo desde dentro del área. Fue el tercer fallo del torneo de Muslera, de 40 años, a quien el entrenador Marcelo Bielsa sustituyó al descanso.

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      Finalizado el duelo, Bielsa dijo que el propio Muslera pidió el cambio: "Él decidió salir", declaró el técnico argentino.

      Cabo Verde, que empató 0-0 con Arabia Saudí en el otro partido del grupo disputado el viernes, terminó segundo con tres puntos, uno más que Uruguay y los árabes.

      Uruguay finalizó tercero, pero sin los puntos suficientes para figurar entre los ocho mejores terceros que también avanzarán a la siguiente fase.

      Algunos jugadores uruguayos lloraron sobre el césped tras el silbatazo final. Muchos aficionados abuchearon al equipo cuando este se retiraba.

      "Responsabilidad en mi gestión", señaló Bielsa al asumir la culpa por un Mundial para el olvido. "Teníamos un potencial que yo no logré que cristalizara en un equipo que mereciera jugar de acuerdo a su nivel".

      El encuentro era uno de los más esperados de la fase de grupos, pero el mismo deparó escasas ocasiones de gol por parte de ambos durante la mayor parte del partido.

      Uruguay reclamó airadamente un penal en los minutos finales, después de que Federico Viñas cayera dentro del área.

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