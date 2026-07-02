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España, favorita para avanzar ante Austria

Yamal está listo para jugar partidos completos con la selección

Por El Universal

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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España, favorita para avanzar ante Austria
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      NUEVA YORK.- La favorita España de Luis de la Fuente chocará con Austria en el Estadio Los Ángeles con el arbitraje del sueco Glenn Nyberg, que tuvo a cargo los triunfos de Ghana sobre Panamá y de Costa de Marfil frente a Curazao en la fase de grupos. Una ronda en la que la Roja campeona de la Eurocopa 2024 fue de menos a más tras el empate sin goles del estreno ante el debutante Cabo Verde, goleando luego a Arabia Saudita antes de superar por la mínima y eliminar a Uruguay.

      Austria sumó su única victoria hasta el momento en esta Copa en el debut frente a Jordania y cerró la primera ronda como escolta de Argentina (defensora del título que la superó con un doblete de Messi en la segunda fecha) igualando 3-3 en electrizante partido con Argelia que resolvió con un gol en tiempo adicionado.

      De España se esperaba más y habrá que ver si cumplirá con las expectativas este miércoles apelando al talento del juvenil Lamine Yamal, delantero del Barcelona que dijo estar "muy bien físicamente y con mucho entusiasmo en este momento en el que muchos candidatos fueron eliminados del torneo. Me siento listo para jugar todo el partido con Austria", aseguró.

      "Lo importante es ganar porque si juegas bien y pierdes, nos vamos todos tristes", comparó al responder a las críticas que recibió su selección por no haber arrasado como algunos suponían, aunque admitió: "Podemos mejorar porque somos mucho más de lo que se vio y yo también. Soy el 10 del Barca y sé que puedo cambiar un partido en determinados momentos, pero no siento esa presión".

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      Consultado acerca de sus candidatos en esta Copa, con una Francia que refrenda su chapa con triunfos resonantes y un México que con el aliento de su público está llamado a hacer historia, además de un siempre vigente Brasil, los tres instalados en octavos, Yamal destacó: "No vi ningún rival imposible de vencer. Ni siquiera Francia es superior a nosotros. No ganó la Eurocopa y esta fase del Mundial es distinta a todo".

      "Podemos ser campeones", se animó a augurar Yamal, una de las cartas de triunfo de De la Fuente junto con Mikel Oyarzábal, ante una Austria comandada por Ralf Rangnick que apelará a Marko Arnautovic y con orden y disciplina intentará contrarrestar el talento de la "Roja" y sorprenderla como lo hizo en Argentina 1978, único antecedente entre ambos en un Mundial.

      Aquella vez, Austria se impuso por 2-1 en la fase de grupos, que en esta edición la vio avanzar como escolta gracias al agónico empate con Argelia que condenó al tercer puesto a los Zorros del Desierto, que cerrarán la jornada con Suiza, que lideró el grupo que compartió con la anfitriona Canadá, con Bosnia-Herzegovina y con el eliminado Qatar.

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