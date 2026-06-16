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España se estrelló ante Cabo Verde

La furia roja se encontró con el portero africano Vozinha para ceder un punto

Por AP

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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España se estrelló ante Cabo Verde
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      ATLANTA.- Se esfumó todo el discurso de que un Mundial sobredimensionado iba a diluir la calidad del torneo más importante del fútbol.

      La modesta Cabo Verde esculpió el lunes un sorprendente bautismo mundialista al dejar en cero a España, una de las grandes candidatas al título.

      Una actuación impresionante de Vozinha, su portero de 40 años, permitió a Cabo Verde llevarse un punto. El 0-0 en la apertura del Grupo H constituye la mayor sorpresa de la copa hasta la fecha.

      "Esto lo es todo para nuestro país", manifestó el técnico de Cabo Verde, Pedro Leitão Brito. "Siempre hemos dicho que queríamos que todo el mundo viera nuestro país, nuestro equipo, y hemos mostrado organización y valentía, y esto es una prueba de lo que es nuestro país: resiliencia y tratar de superar las dificultades".

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      España no encontró la manera de superar al portero y a una obstinada defensa que tuvo respuesta para todo lo que la constelación de estrellas españolas les lanzaron.

      Lamine jugó, Tampoco pudo

      Ni siquiera el ingreso del juvenil astro Lamine Yamal en la segunda mitad pudo revolucionar un partido que terminó con celebraciones desbordadas y emotivas de los jugadores y aficionados de Cabo Verde dentro del estadio de Atlanta.

      "Un sueño", proclamó el defensor caboverdiano Steven Moreira.

      Vozinha rompió a llorar tras el pitazo final, después de una impresionante actuación. Fue declarado como el mejor jugador del partido, al encadenar una serie de atajadas al final del primer tiempo para negarle el gol a Ferran Torres, Pedri y Aymeric Laporte.

      Lo más cerca que estuvo España de abrir el marcador fue cuando Torres estrelló un remate en el travesaño poco antes del descanso.

      "Tenemos que mejorar la faceta finalizadora", declaró el seleccionador español Luis de la Fuente. "Hemos generado mucho, pero nos ha faltado finura, circulación y frescura".

      Cabo Verde incluso tuvo la oportunidad de ganar el partido, pero el arquero español Unai Simón tapó un cabezazo de Diney Borges en la agonía del encuentro.

      Una sorpresa que había sido advertida

      Como vigente campeona de Europa y con un plantel repleto de estrellas, todo apuntaba a un primer acto sin sobresaltos.

      Aunque De la Fuente había dado una advertencia en la previa: "si alguien piensa que Cabo Verde va a ser un partido fácil se va a equivocar", dijo.

      Muy espesa en juego, España aburrió con poco desborde y un exceso de pases intrascendentes.

      Vozinha también le negó el gol a Pedri y desvió otro intento con destino de gol hacia el final de la primera mitad.

      Cabo Verde siguió defendiendo con firmeza y solidaridad durante la segunda mitad, lo que llevó a De la Fuente a dar ingreso a Lamine para intentar cambiar el rumbo del partido. El astro del Barcelona había estado sin jugar desde el 22 de abril cuando sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierdo en un partido de la liga española.

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