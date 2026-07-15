Wærenskjold gana la etapa más rápida de la historia del Tour de Francia y Pogacar sigue de líder

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NEVERS, Francia (AP) — Con un ataque tardío, el ciclista noruego Søren Wærenskjold consiguió la victoria en la etapa más veloz de la historia del Tour de Francia el miércoles y Tadej Pogacar protegió su liderato general en el 11º día de competición.

Etapa más rápida en la historia del Tour de Francia

Wærenskjold terminó apenas por delante de Olav Kooij, Jasper Philipsen y un nutrido grupo de otros corredores en un final al esprint que parecía inevitable en el recorrido relativamente corto y llano de 161,3 kilómetros entre Vichy y Nevers, en el centro de Francia.

Pogacar, que el martes amplió su ventaja a más de tres minutos y medio con su tercera victoria de etapa en este Tour, llegó entre un grupo de corredores junto a su principal rival, Jonas Vingegaard, para mantener su ventaja.

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Esta fue la primera victoria de etapa para Wærenskjold, de 26 años, y nadie parecía más sorprendido por ello que él mismo.

"Significa todo, es mi mayor victoria hasta ahora y como dije cuando vine aquí, sabía que hay dos o tres chicos que son más rápidos que yo, pero si tengo suerte y tengo un buen esprint como hoy entonces es posible", dijo.

De último a primero: la remontada de Wærenskjold

Wærenskjold terminó último entre los 175 ciclistas tras un choque en la montañosa hacia Le Lorian el día previo. Al inicio de la etapa del miércoles, el corredor de Uno-X Mobility llamó al médico de carrera para que le tratara la mano derecha.

"A veces tengo mucha confianza y creo en mí mismo, pero hay muchas, muchas veces en las que me siento súper cansado y como si fuera imposible ganar aquí", dijo Wærenskjold. "Así que sí, es una locura que haya pasado hoy".

Con una velocidad media de 50,9 kph (31,6 mph), los corredores establecieron un récord para una etapa en ruta en el Tour.

Mathieu van der Poel y Valentin Paret-Peintre atacaron desde el inicio y fueron neutralizados antes de que cuatro corredores lograran escaparse: Julian Alaphilippe, Mathis Le Berre, Nelson Oliveira y Anthon Charmig.

Llegaron a Moulins con 100 kilómetros por recorrer con una ventaja de 1 minuto y 15 segundos sobre el pelotón.

Alaphilippe se quedó atrás cuando llegaron a la Côte de Billy-Chevannes de categoría 4, una subida de 1,4 kilómetros al 5%, dejando a tres líderes con una diferencia de 45 segundos al entrar en los últimos 20 kilómetros.

Esa diferencia se redujo a 19 segundos con 10 kilómetros por recorrer, el resto de los corredores se agruparon de forma amenazante en un enorme pelotón justo detrás, y no fue una sorpresa cuando los líderes finalmente fueron alcanzados con 5,5K por recorrer.

El pelotón redujo el ritmo con los escapados de vuelta en el grupo mientras los corredores se colocaban entre compañeros de equipo para el inminente esprint final.

Wærenskjold fue el más rápido en reaccionar cuando se lanzó.

"Pensé que estaba demasiado atrás y luego se abrió por el lado derecho como normalmente no lo hace, pero fue una sensación un poco parecida a la de mi primera gran victoria en (la carrera belga) Omloop het Nieuwsblad", dijo el noruego. "Eso también fue como que estaba demasiado atrás y de repente estoy al frente, y entonces, sí, es increíble".