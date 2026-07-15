logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Fotogalería

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Final Wimbledon femenina Noskova Muchova rompe récord de audiencia

El partido entre Noskova y Muchova destacó por su dramatismo y fue el más visto en ESPN desde 2012 en el Grand Slam sobre césped.

Por AP

Julio 15, 2026 05:41 p.m.
A
Final Wimbledon femenina Noskova Muchova rompe récord de audiencia
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      LONDRES (AP) — Ayudada por algo de dramatismo a mitad del partido, la final de Wimbledon entre Linda Noskova y Karolina Muchova durante el fin de semana fue el partido por el campeonato femenino más visto de ESPN en el Grand Slam sobre césped.

      Audiencia récord en la final femenina de Wimbledon

      La final íntegramente checa, en la que Noskova desperdició cinco puntos de partido y una ventaja de 5-2 en el segundo set antes de imponerse finalmente 6-2, 5-7, 6-3 el sábado, promedió 1,9 millones de espectadores. Eso representó un aumento del 48% en comparación con la final femenina del año pasado: la paliza en 57 minutos 6-0, 6-0 de Iga Swiatek a Amanda Anisimova.

      ESPN comenzó su cobertura de Wimbledon en 2003 y tiene derechos exclusivos desde 2012.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Resultados y audiencia en la final masculina

      La victoria en cuatro sets de Jannik Sinner sobre Alexander Zverev en la final masculina el domingo promedió 2.4 millones de espectadores, un 16% menos que en 2025, cuando Sinner derrotó a Carlos Alcaraz en cuatro sets.

      En general, se ubicó como el segundo Wimbledon más visto de ESPN, con un aumento interanual del 18%, al promediar 853 mil espectadores por día, informó la cadena. Las cifras de este año quedaron por detrás únicamente de la edición de 2019, cuando Novak Djokovic venció a Roger Federer en una memorable final a cinco sets y Simona Halep derrotó a Serena Williams para llevarse el trofeo femenino.

      También este año, el regreso de Williams al tenis de Grand Slam tras casi cuatro años de ausencia le dio a ESPN su mayor audiencia para un Día 2 en Wimbledon, con un promedio de 1.8 millones de espectadores, pese a que se disputó un martes por la tarde en Estados Unidos.

      TV italiana

      En Italia, donde Sinner se ha convertido en el deportista más popular del país, la final en la que consiguió su quinto título de Grand Slam fue vista por un promedio de 4.2 millones de espectadores y alcanzó una cuota de pantalla del 33.8%, informó Sky Italia.

      La victoria de Sinner sobre Alcaraz el año pasado tuvo una audiencia promedio en Italia de 5.7 millones.

      Las finales comenzaron a las 11 de la mañana hora del Este en Estados Unidos y a las 5 de la tarde en Italia.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Final Wimbledon femenina Noskova Muchova rompe récord de audiencia
      Final Wimbledon femenina Noskova Muchova rompe récord de audiencia

      Final Wimbledon femenina Noskova Muchova rompe récord de audiencia

      SLP

      AP

      El partido entre Noskova y Muchova destacó por su dramatismo y fue el más visto en ESPN desde 2012 en el Grand Slam sobre césped.

      Fiscalía de Milán desestima caso contra Gianluca Rocchi por fraude deportivo
      Fiscalía de Milán desestima caso contra Gianluca Rocchi por fraude deportivo

      Fiscalía de Milán desestima caso contra Gianluca Rocchi por fraude deportivo

      SLP

      AP

      Rocchi renunció durante la investigación y su abogado afirma que el caso se resolvió rápidamente.

      Tuchel defiende sus tácticas tras derrota de Inglaterra en semifinal Mundial
      Tuchel defiende sus tácticas tras derrota de Inglaterra en semifinal Mundial

      Tuchel defiende sus tácticas tras derrota de Inglaterra en semifinal Mundial

      SLP

      AP

      Argentina remontó con dos asistencias de Messi para avanzar a la final contra España.

      Lionel Messi respondió otra vez para sacar adelante a sus compañeros.
      Lionel Messi respondió otra vez para sacar adelante a sus compañeros.

      Lionel Messi respondió otra vez para sacar adelante a sus compañeros.

      SLP

      AP

      Messi, con 39 años, sigue siendo el líder de Argentina y clave en la clasificación a la final del Mundial.