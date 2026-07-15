logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Fotogalería

AMIGAS POR SIEMPRE FESTEJAN SUS CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Fiscalía de Milán desestima caso contra Gianluca Rocchi por fraude deportivo

Rocchi renunció durante la investigación y su abogado afirma que el caso se resolvió rápidamente.

Por AP

Julio 15, 2026 05:40 p.m.
A
Fiscalía de Milán desestima caso contra Gianluca Rocchi por fraude deportivo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MILÁN (AP) — El fiscal público de Milán ha desestimado el caso contra el exdesignador de árbitros italiano Gianluca Rocchi y su adjunto Andrea Gervasoni por presunto fraude deportivo.

      Investigación y acusaciones contra Gianluca Rocchi

      En abril se inició una investigación contra Rocchi, quien era el responsable de los árbitros en la Serie A y la Serie B. Se le acusaba de influir en decisiones del VAR y de alterar la designación de árbitros.

      Sin embargo, un comunicado emitido el miércoles por la Fiscalía de Milán indicó que no encontró "ninguna prueba de un sistema estructurado destinado a interferir en las designaciones".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Rocchi era investigado por incidentes durante la temporada 2024-25. Presuntamente cambió al árbitro designado para un partido del Inter de Milán por otro más favorable a la Nerazzurri.

      Detalles sobre los incidentes y jurisdicción

      El Inter, que esa temporada terminó a un punto del campeón de la Serie A, el Napoli, no fue implicado.

      También se alegó que Rocchi interfirió con los protocolos del VAR durante un partido de la Serie A entre Udinese y Parma el 1 de marzo de 2025, al golpear la ventana de la cabina del VAR y recomendar que los árbitros solicitaran una revisión en el campo de un penal.

      Los documentos relacionados con ese incidente fueron remitidos a la Fiscalía de Monza, ya que el lugar donde se encuentra la sala de Operaciones del VAR está bajo su jurisdicción.

      Rocchi renunció de inmediato durante la investigación y primero fue reemplazado por Dino Tommasi y luego por Daniele Orsato.

      "He hablado con él y está muy satisfecho; ahora consideraremos nuestros próximos pasos", confirmó el abogado de Rocchi, Antonio D´Avirro. "Me reuniré con él mañana para tratar el asunto en detalle". "Por suerte, la situación se resolvió rápidamente, aunque el precio que Rocchi tuvo que pagar fue alto".

      "No logro ver cómo esos ´golpes´ podrían constituir fraude deportivo; estaban destinados a corregir un error grave que estaba cometiendo el árbitro, ciertamente no a alterar el resultado del partido. Desde el punto de vista jurídico, no veo cómo podría configurarse un caso de fraude deportivo".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fiscalía de Milán desestima caso contra Gianluca Rocchi por fraude deportivo
      Fiscalía de Milán desestima caso contra Gianluca Rocchi por fraude deportivo

      Fiscalía de Milán desestima caso contra Gianluca Rocchi por fraude deportivo

      SLP

      AP

      Rocchi renunció durante la investigación y su abogado afirma que el caso se resolvió rápidamente.

      Tuchel defiende sus tácticas tras derrota de Inglaterra en semifinal Mundial
      Tuchel defiende sus tácticas tras derrota de Inglaterra en semifinal Mundial

      Tuchel defiende sus tácticas tras derrota de Inglaterra en semifinal Mundial

      SLP

      AP

      Argentina remontó con dos asistencias de Messi para avanzar a la final contra España.

      Lionel Messi respondió otra vez para sacar adelante a sus compañeros.
      Lionel Messi respondió otra vez para sacar adelante a sus compañeros.

      Lionel Messi respondió otra vez para sacar adelante a sus compañeros.

      SLP

      AP

      Messi, con 39 años, sigue siendo el líder de Argentina y clave en la clasificación a la final del Mundial.

      Lautaro Martínez emociona con gol decisivo en semifinal Argentina-Inglaterra
      Lautaro Martínez emociona con gol decisivo en semifinal Argentina-Inglaterra

      Lautaro Martínez emociona con gol decisivo en semifinal Argentina-Inglaterra

      SLP

      AP

      Lionel Messi fue clave con dos asistencias para la victoria que coloca a Argentina en la final contra España.