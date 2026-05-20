Eulálio continúa líder en Giro de Italia

MASSA.- Afonso Eulálio se mantuvo sorprendentemente como líder de la clasificación general del Giro de Italia tras la larga contrarreloj individual del martes, que el italiano Filippo Ganna ganó de manera dominante.

Nadie pudo acercarse a Ganna, un especialista en contrarreloj que completó el recorrido llano de 42 kilómetros (26 millas) a lo largo de la costa, de Viareggio a Massa, en 45 minutos y 53 segundos.

El neerlandés Thymen Arensman fue segundo, a 1:54 de Ganna, y el francés Rémi Cavagna quedó otros cinco segundos más atrás. Se esperaba que Jonas Vingegaard, el gran favorito al título y otro experto en cronometradas, pasara a liderar la general tras la décima etapa, pese a comenzar el día a 2:24 de Eulálio.

Sin embargo, una actuación impresionante del joven corredor portugués —sin mucha experiencia en etapas de contrarreloj— permitió que Eulálio conservara la maglia rosa con una ventaja de 27 segundos sobre el danés Vingegaard.

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Arensman ascendió al tercer puesto de la general, a 1:57 de Eulálio.

Ganna ha ganado ocho etapas del Giro y todas menos una han sido en contrarreloj, pero también apunta a la 13ra etapa del viernes, que termina en su ciudad natal: Verbania.