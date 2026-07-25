Exitosa promoción "Colecciona, llena tu balón, mete gol y gana" de Pulso y San Luis Hoy

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Con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026, Pulso y San Luis Hoy llevaron a cabo con éxito la promoción "Colecciona, llena tu balón, mete gol y gana", dinámica que durante dos meses reunió a decenas de lectores y aficionados al futbol que participaron coleccionando las banderas de las selecciones nacionales participantes en la fase de grupos del Mundial.

Los ganadores recibieron diversos premios donados por los patrocinadores de la promoción, quienes reconocieron el esfuerzo y la constancia de los participantes para completar sus balones Pulso con las banderas publicadas en la sección deportiva.

Entre los incentivos entregados se incluyeron kits deportivos, cupones de descuento para utilizar en las tiendas de los patrocinadores y paquetes de dulces Canel´s, premios que fueron recibidos con entusiasmo por las familias asistentes al evento de premiación.

Durante la entrega de reconocimientos, familias completas acudieron al llamado de los organizadores, quienes destacaron el cumplimiento de la dinámica y agradecieron la respuesta de los lectores, así como el respaldo de las empresas patrocinadoras.

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La promoción contó con el apoyo de marcas potosinas como PROVI, SANMY, Brotgarten, Centro Regional de Enfermedades Oncológicas (CREO), Theralis y Ciudad Maderas, cuyo respaldo hizo posible la entrega de los premios.

Con la conclusión de esta campaña, Pulso, San Luis Hoy y Pulso al Aire agradecieron la participación de todos los lectores y aficionados que formaron parte de esta iniciativa mundialista, reiterando su compromiso de seguir impulsando dinámicas que fortalezcan la convivencia familiar y la pasión por el deporte.