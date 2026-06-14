Exitoso Torneo de Raquet Día del Padre

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Con una destacada participación de jugadores de distintas categorías, se llevó a cabo con éxito el Torneo de Raquetbol Día del Padre 2026 en las instalaciones del Club Deportivo Punto Verde, considerado uno de los principales semilleros de esta disciplina en San Luis Potosí.

La competencia se desarrolló del 9 al 12 de junio y reunió a deportistas infantiles, juveniles y adultos, quienes protagonizaron emocionantes encuentros en busca de los primeros lugares de sus respectivas categorías.

En la categoría Infantil Singles, el campeón fue Mateo López Foyo, quien se adjudicó el primer lugar, seguido por Cristian Cervantes Walega en la segunda posición. El tercer sitio fue para María José Maldonado Centeno, mientras que Félix González Andrade concluyó en la cuarta posición.

Dentro de la categoría Juvenil Singles con Ventaja, Christopher Aradillas Cano se coronó campeón del certamen. Pedro Sánchez Ortiz ocupó el segundo lugar, mientras que Daiana Aradillas Cano y Daniela Guerrero Vázquez finalizaron en la tercera y cuarta posición, respectivamente.

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La categoría Master Dobles con Ventaja tuvo como ganadores a la dupla integrada por Cristian Maldonado Rico y Gabriel Morado Torres. El segundo lugar correspondió a Marco Márquez Niño y William Erwin Nohara, mientras que Jorge Gaeta Delgadillo y Jovany Maldonado Rico se quedaron con la tercera posición. El cuarto puesto fue para Enrique de Alba González y Arturo Torres Flores.

Por su parte, en la categoría Abierta Dobles con Ventaja, el primer lugar fue conquistado por Juan Carlos Castillo Nava y Agustín Castillo Barrón. Santiago Hernández Galina y Carlos Galina Zárate finalizaron como subcampeones, mientras que Danna Paola Hernández Ortega y Cristian Maldonado Rico ocuparon el tercer sitio. Miguel Briones Romero y Miguel Briones Torres concluyeron en la cuarta posición.

Al término de las competencias se llevó a cabo la ceremonia de premiación, en la que estuvieron presentes el licenciado Juan Pablo Lara Rubio, presidente del Honorable Consejo de Administración del Club Deportivo Punto Verde; el ingeniero Alberto Castillo Tovar, secretario del Honorable Consejo de Administración; el licenciado Carlos Ignacio Morones García, gerente general del club; y el licenciado Jorge Alberto Zavala López, patrocinador del evento.