Fecha y hora: La ronda de comodines y playoffs rumbo al SB

Llegó la hora de la verdad. Después de 272 partidos de temporada regular, es momento de disfrutar de los playoffs de la NFL rumbo al Super Bowl LX en San Francisco.

Los boletos están sellados y los partidos de Ronda de Comodines están definidos, con cruces espectaculares y el orgullo entre acérrimos rivales en la línea.

Con los Broncos de Denver y los Seahawks de Seattle como líderes de la Conferencia Americana y Nacional, respectivamente, el resto de los equipos comenzarán la lucha por un lugar en la siguiente fase.

Dentro de los duelos atractivos destaca el cruce entre los Packers de Green Bay y los Bears de Chicago, así como la visita de los 49ers de San Francisco a los campeones vigentes, los Eagles de Filadelfia.

Los sorpresivos Patriots de Nueva Inglaterra, de la mano de Drake Maye, reciben a los Chargers de Los Ángeles, que vienen de perder con equipo alternativo frente a los Broncos.

A continuación, te presentamos los días y horarios para que sepas cómo se jugará la Ronda de Comodines de la NFL.

Así se jugarán los playoffs de la NFL

Sábado 10 de enero

· 15:30 horas: Los Ángeles Rams vs Carolina Panthers

· 19:00 horas: Green Bay Packers vs Chicago Bears

Domingo 11 de enero

· 12:00 horas: Buffalo Bills vs Jacksonville Jaguars

· 15:30 horas: San Francisco 49ers vs Philadelphia Eagles

· 19:00 horas: Los Ángeles Chargers vs New England Patriots

Lunes 12 de enero

· 19:00 horas: Houston Texans vs Baltimore Ravens/Pittsburgh Steelers

Los Broncos de Denver y los Seahawks de Seattle tienen una semana de descanso por terminar como líderes de cada Conferencia.