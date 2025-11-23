FIA descalifica a Lando Norris y Oscar Piastri en el GP de Las Vegas 2025

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- Un terremoto sacude a la Fórmula 1 tras la descalificación de Lando Norris y Oscar Piastri del Gran Premio de Las Vegas 2025, ya que esta decisión aumenta el drama en la pelea por el campeonato de pilotos.

Max Verstappen conquistó la victoria en el circuito urbano de la ciudad del pecado, terminando por delante de Norris y en la cuarta posición apareció Piastri.

Este resultado había dejado al inglés de McLaren con una amplia ventaja en el Mundial de Pilotos y con la gran posibilidad de coronarse en una de las dos fechas restantes, pero la decisión de la FIA cambia el panorama por completo.

De no haber descalificación, Lando habría tenido una ventaja de 30 puntos sobre Oscar y a 42 de Verstappen. Sin embargo, tras la decisión del órgano rector del automovilismo, el inglés ahora está a 24 unidades del australiano y del neerlandés que comparten el segundo lugar.

¿Por qué descalificaron a McLaren del GP de Las Vegas?

De acuerdo con la propia información de FIA, ambos bólidos del Team Papaya fueron inspeccionados y resultó que el espesor del patín de los monoplazas estaba por debajo de lo que establece el reglamento.

La especificación es que el patín del auto debe de tener un espesor de mínimo 9mm, los monoplazas de la escudería inglesa registraron 8.88 y 8.93 mm al ser medidos.

"Los patines traseros fueron nuevamente medidos en presencia de los Comisarios y de los tres representantes de McLaren, y esas mediciones confirmaron que los patines no cumplían con la normativa. Las mediciones correspondientes fueron incluso más bajas que las obtenidas originalmente por el Delegado Técnico", explicó en un comunicado la F1.

Tras la decisión, McLaren argumentó que el desgaste en la parte mencionada seguramente fue por las condiciones de la carrera, pero eso no impidió que los comisarios tomaran la decisión de descalificarlos.