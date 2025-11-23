PFC remonta y vence a la UAZ

En un partido lleno de intensidad dentro y fuera de la cancha, el Potosinos Futbol Club consiguió una importante victoria de 2-1 sobre la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en duelo correspondiente a la Jornada 13 del Grupo XII de la Temporada 2025-2026 de la Tercera División Profesional. Con este triunfo, el PFC vuelve a ganar en casa y alcanza los 20 puntos, mientras que la UAZ se queda con 6 unidades en la recta final de la primera vuelta del campeonato.

El partido comenzó con una situación inesperada: ambos equipos saltaron al campo con uniformes muy similares. Al ser la UAZ el visitante, debía modificar su indumentaria, pero no contaba con un uniforme alterno, por lo que el Potosinos Futbol Club tuvo que cambiar su casaca minutos antes del inicio.

Desde el silbatazo inicial, los zacatecanos presionaron la salida del PFC, provocando pérdida de balones y errores en la circulación. Al minuto 11, Ángel Rivera abrió el marcador con un disparo desde fuera del área que pegó en el poste antes de terminar en las redes para el 0-1.

Tras el gol, Potosinos logró asentarse y generar llegadas, aunque sin precisión; un cabezazo desviado y un tiro por encima del travesaño fueron las opciones más claras antes de irse al descanso. Para la segunda mitad, el técnico René Isidoro García ajustó de inmediato y mandó al campo a Luis González, quien se convertiría en la figura del partido.

Al minuto 64, tras un centro retrasado mal rechazado por la defensa, González tomó el balón y con un disparo preciso marcó el 1-1. Impulsado por el empate, el PFC buscó el triunfo y lo encontró en el minuto 72, cuando una falta fuera del área fue ejecutada por el propio González. Su tiro-centro no pudo ser despejado por la zaga zacatecana y terminó dentro del arco para el 2-1.

Dos minutos después, los ánimos se encendieron entre ambas escuadras, aunque sin mayores consecuencias en ese momento. Ya en los minutos finales, una fuerte entrada de un jugador de la UAZ derivó en su expulsión, lo que provocó un altercado: el futbolista reaccionó ante los reclamos desde la tribuna y aparentemente intentó saltar la malla para encarar a aficionados, siendo contenido por sus compañeros.

En medio de la confusión, el árbitro también expulsó a Luis González, figura del encuentro, antes de pitar el final del partido.