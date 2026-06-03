Filis vencen a los Padres

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FILADELFIA.- Bryce Harper llegó a 377 vuelacercas en su carrera y el dominicano Jhoan Durán ponchó a los tres bateadores en una novena entrada perfecta para lograr su 13er salvamento y guiar el martes a los Filis de Filadelfia a una victoria por 3-2 sobre los Padres de San Diego.

Alec Bohm bateó para una doble matanza ante Jeremiah Estrada (2-2) en la sexta entrada pero impulsó una carrera en la jugada para poner la pizarra 3-2.

Los Filis recibieron ayuda en la octava entrada por un error de corrido de bases del dominicano Fernando Tatis, quien estaba en primera con dos outs tras su tercer hit del juego. Su compatriota Miguel Andújar conectó un rodado suave hacia el antesalista Alec Bohm, quien amagó con tirar a primera.

Tatis fue puesto out tras ser atrapado en un "tira tira" para terminar la entrada.

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Harper rescató al abridor de los Filis Aaron Nola en el cuarto inning, cuando conectó un jonrón de dos carreras que empató el juego 2-2 ante el abridor dominicano de los Padres Randy Vásquez, por encima del letrero de 374 pies entre el jardín izquierdo y el central. Fue el 14to cuadrangular de la campaña para Harper, quien manifestó que estaría dispuesto a competir esta temporada en el Derby de Jonrones en Filadelfia si es elegido al Juego de Estrellas.

Harper superó al miembro del Salón de la Fama Carlton Fisk en la lista de jonrones de por vida en las Grandes Ligas. Sus siguientes objetivos serían Matt Williams y Paul Goldschmidt, con 378.

El venezolano José Alvarado (2-1) lanzó una sexta entrada sin permitir carreras para acreditarse la victoria.