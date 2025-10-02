logo pulso
Fueron los Astros equipo más exitoso en desafíos

Por AP

Octubre 02, 2025 03:00 a.m.
Fueron los Astros equipo más exitoso en desafíos

NUEVA YORK.- Los equipos de las Grandes Ligas mejoraron su éxito en las revisiones de video por tercer año consecutivo, liderados por los Astros de Houston, quienes tuvieron éxito en el 71,9% de sus desafíos.

Houston ganó 23 de 32 desafíos, informó MLB.

Milwaukee fue el siguiente con un 69,2%, seguido por Filadelfia (66,7%), Arizona (66%) y Kansas City (65,6%).

Texas y Baltimore tuvieron la tasa de éxito más baja con un 40,4%.

Boston cayó al 17º lugar con un 56% después de liderar con un 67,9% en 2024. Los Medias Rojas hicieron la menor cantidad de desafíos con 25.

Los Atléticos realizaron la mayor cantidad de desafíos con 59 y tuvieron éxito en el 44,1%, solo por delante de los Rangers, Orioles y Tampa Bay (40,9%). Los Cachorros fueron segundos en desafíos con 55 y tuvieron éxito en el 50,9%.

La tasa de éxito general del 54,8% aumentó desde el 53,7% en 2024 y el 48,5% en 2023.

