Invita Centro Cultural a diversos talleres

Ciudad Fernández.- Invitan autoridades a los talleres que se llevan a cabo en el Centro Cultural Ciudad Fernández, en el Auditorio Leopoldino Ortiz Santos.

El Centro Cultural dio a conocer que se encuentran abiertas las inscripciones en el departamento de Cultura, para que los niños, adolescentes y adultos aprendan a desarrollar su talento y nuevas disciplinas que les servirán para su vida diaria.

Las clases que se impartirán son batería, danza folklórica, además del taller descubre y preserva nuestras tradiciones mexicanas.

Baile, danzón elegancia y tradición en cada paso.

También se tienen los de guitarra, pintura, baby ballet, canto entre otros.

Las personas interesadas podrán acudir a clases de lunes a viernes, que se llevarán a cabo en la calle Leona Vicario, segundo piso del Auditorio Leopoldino Ortiz Santos.