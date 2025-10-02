logo pulso
Invita Centro Cultural a diversos talleres

Por Carmen Hernández

Octubre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Invita Centro Cultural a diversos talleres

Ciudad Fernández.- Invitan autoridades a los talleres que se llevan a cabo en el Centro  Cultural  Ciudad Fernández, en el Auditorio Leopoldino Ortiz Santos. 

El Centro Cultural dio a conocer que se encuentran abiertas las inscripciones en el departamento de Cultura, para que los niños, adolescentes y adultos aprendan a desarrollar su talento y nuevas disciplinas que les servirán para su vida diaria. 

Las clases que se impartirán son batería, danza folklórica, además del taller descubre y preserva nuestras tradiciones mexicanas.

Baile, danzón elegancia y tradición en cada paso. 

También se tienen los de guitarra, pintura, baby ballet, canto entre otros. 

Las personas interesadas podrán acudir a clases de lunes a viernes, que se llevarán a cabo en la calle Leona Vicario, segundo piso del Auditorio Leopoldino Ortiz Santos.

