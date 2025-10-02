Obligan Yanquis a un tercer juego

NUEVA YORK.- Jazz Chisholm Jr. fue una gacela desde la primera base y se deslizó de cabeza en el plato tras un sencillo remolcador de Austin Wells con dos outs en el octavo inning, para que los Yankees de Nueva York se mantuvieran con vida en los playoffs al derrotar el miércoles 4-3 a los Medias Rojas de Boston.

En cuenta de 1-2, Wells conectó un cambio de Garrett Whitlock por la raya del jardín derecho, y la velocidad de Chisholm superó el tiro a home de Nate Eaton antes del toque del guante del receptor Carlos Narváez. Irritado por haber sido marginado de la alineación titular en el primer partido de la serie de comodines de la Liga Americana, Chisholm también brilló con una magnífica jugada a la defensiva en la segunda base que mantuvo el juego igualado 3-3 en la séptima entrada.

David Bednar retiró en orden el noveno y Nueva York se aseguró de que la serie al mejor de tres duelos se defina la noche del jueves en el Yankee Stadium. El ganador enfrentará a los Azulejos, campeones de la División Este, en una serie divisional al mejor de cinco encuentros a partir del sábado en Toronto.

El novato Cam Schlittler (4-3, 2.96 de efectividad) tiene asignado abrir el tercer juego para Nueva York. Boston ha mantenido en reserva al abridor tras la lesión de Lucas Giolito. El zurdo novato Connelly Early (1-2, 2.33) asoma como el candidato. Lleva cuatro aperturas en las mayores desde su debut el 9 de septiembre.

Después de una ineficiente actuación en el primer juego, los relevistas de Nueva York colgaron tres ceros luego que los primeros dos bateadores de Boston en el séptimo se embasaron frente al abridor Carlos Rodón.

El dominicano Fernando Cruz se encargó del séptimo y Devin Williams solventó el octavo. Trevor Story jonroneó y remolcó las tres anotaciones de los Medias Rojas, que ganaron 3-1 el primer juego tras una notable apertura de su as zurdo Garrett Crochet.

Nueva York pegó temprano cuando Cody Bellinger disparó un sencillo con dos outs en el primero y Ben Rice despachó un jonrón por el derecho. Brayan Bello, el abridor dominicano de los Medias Rojas nunca había permitido un jonrón en 31 innings y tercios en el montículo del Bronx hasta el batazo de Rice.

Story lo empató con un sencillo de dos carreras en el tercero ante Rodón. Los Yankees se fueron arriba 3-2 con dos outs en el quinto cuando la línea tendida de Aaron Judge rebotó en el guante del jardinero izquierdo Jarren Duran.