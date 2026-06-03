G. Mora romperá récord con el Tri

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El mexicano Gilberto Mora llegará a la Copa del Mundo de 2026 como el futbolista más joven del torneo, mientras que el escocés Craig Gordon será el de mayor edad entre los 1,248 jugadores convocados por las 48 selecciones participantes.

La FIFA dio a conocer las listas definitivas de 26 futbolistas por selección para el Mundial que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Mora, canterano de Tijuana e integrante de la Selección Mexicana, tendrá 17 años y 240 días el día de la inauguración del torneo, convirtiéndose en el jugador más joven de la competencia.

El mexicano forma parte de un grupo de 22 futbolistas menores de 20 años que estarán presentes en la justa mundialista. De ellos, únicamente 5 nacieron en 2008: Gilberto Mora (México), Hugo Sochurek (Chequia), Hamza Abdelkarim (Egipto), Lennart Karl (Alemania) e Ibrahim Mbaye (Senegal).

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La Copa del Mundo 2026 también marcará el debut mundialista para 891 jugadores, mientras que los otros 357 ya cuentan con experiencia previa en este tipo de competencias.

En el otro extremo aparece el portero escocés Craig Gordon, quien llegará al partido inaugural con 43 años y 162 días, lo que lo convierte en el futbolista más veterano del torneo.

Gordon integra un reducido grupo de 7 jugadores de más de 40 años que participarán en el Mundial. Entre ellos destacan el portugués Cristiano Ronaldo, el croata Luka Modric y el mexicano Guillermo Ochoa, además de Edin Dzeko (Bosnia y Herzegovina), Vozinha (Cabo Verde) y Manuel Neuer (Alemania).

La diferencia generacional entre Mora y Gordon refleja uno de los contrastes más llamativos de la próxima Copa del Mundo, que reunirá tanto a jóvenes promesas como a figuras que buscan cerrar sus carreras con una última participación en el máximo escenario del futbol internacional.