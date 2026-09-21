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Gana el ManCity en feria de goles

Se impone a Sunderland para tomar en solitario la punta en la Premier

Por AP

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
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Gana el ManCity en feria de goles
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      MANCHESTER, Inglaterra.- No Pep Guardiola. No hay problema. Al menos no hasta ahora. El Manchester City quedó en solitario en la cima de la Liga Premier el domingo con una victoria 5-3 sobre el Sunderland.

      El nuevo entrenador Enzo Maresca amplió a cinco triunfos su inicio perfecto esta temporada y llega al parón internacional con tres puntos de ventaja sobre el campeón defensor Arsenal, que marcha segundo.

      Pero eso no cuenta ni la mitad de la historia de un partido caótico en el Etihad Stadium, en el que el City desperdició dos veces la ventaja y el delantero del Sunderland Brian Brobbey eclipsó a Erling Haaland con un triplete.

      Al final fue Haaland quien puso fin a la valiente resistencia de los visitantes con el quinto gol del City a los 81 minutos.

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      El Manchester United lo dejó aún más tarde para rescatar un empate 1-1 en Fulham y evitar tres derrotas seguidas en todas las competiciones. El disparo de Matheus Cunha, muy desviado, en el minuto 89 le dio al equipo de Michael Carrick un punto en Craven Cottage.

      Alexander Isak anotó su cuarto gol de la temporada en la victoria 1-0 del Liverpool sobre el Bournemouth, y el Leeds empató 0-0 con el Crystal Palace.

      Enzo perfecto

      Maresca continúa con un récord perfecto después de asumir posiblemente la tarea más desalentadora del fútbol al sustituir Guardiola durante el verano. Encargado de la responsabilidad de continuar la era sin precedentes de éxito del City, que incluyó seis títulos de liga y una Liga de Campeones entre 17 trofeos importantes, ha tenido el mejor inicio posible en términos de resultados.

      Pero es probable que el City tenga que ajustarse defensivamente si quiere poner fin a una sequía de títulos de dos años.

      "Preferiría ganar 1-0 que 5-3", dijo Maresca. "Siempre estoy tratando de ver qué podemos hacer mejor. Dos de los tres goles que encajamos han sido demasiado fáciles".

      El Sunderland repetidamente encontró huecos en el City, anotando tres goles y creando numerosas ocasiones para sumar más. El City desperdició dos veces la ventaja en la primera mitad antes de irse al descanso arriba 3-2.

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