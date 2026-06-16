logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Fotogalería

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Genera el Mundial ciertos desafíos logísticos

Por AP

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
A
Genera el Mundial ciertos desafíos logísticos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      GUADALAJARA, México.- La República Checa inició su campaña en el Mundial viajando desde su campamento base en Dallas para cruzar la frontera hacia Guadalajara, en México. El equipo ya está de vuelta en Texas, donde se prepara para su próximo partido en Atlanta. Luego regresará a México para su tercer encuentro de la fase de grupos.

      Se espera que el debutante Curazao recorra unos 8.600 kilómetros (5.300 millas) de ida y vuelta desde su base en Florida para disputar partidos en Houston, Kansas City y Filadelfia. Bosnia-Herzegovina acumulará casi 8.400 kilómetros (5.200 millas) a través de Canadá y Estados Unidos, al desplazarse desde su base en Utah para jugar en Toronto, Los Ángeles y Seattle.

      El Mundial más grande de la historia ha generado ciertos desafíos logísticos para los 48 equipos del torneo, que se disputa en tres países y cuatro husos horarios.

      "Simplemente tenemos que vivir con ello porque eso es lo que otros planearon para nosotros", expresó el seleccionador checo Miroslav Koubek tras la derrota 2-1 ante Corea del Sur en Guadalajara el jueves pasado. "Estamos felices de estar aquí y queremos obtener los mejores resultados posibles. Nuestra logística entre bambalinas es buena, pero por supuesto no es ideal tener que viajar tanto".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Esta es la realidad, tenemos que adaptarnos", indicó Vincenzo Montella, el técnico de Turquía.

      Su selección entrena en Arizona, a unos 1.930 kilómetros (1.200 millas) de Vancouver.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Uruguay rescata empate ante Arabia Saudita
      Uruguay rescata empate ante Arabia Saudita

      Uruguay rescata empate ante Arabia Saudita

      SLP

      El Universal

      Maxi Araujo salvó a los charrúas al minuto 79, luego de que Arabia Saudita se adelantara en Miami.

      LA28 abre convocatoria para voluntarios de Juegos Olímpicos 2028
      LA28 abre convocatoria para voluntarios de Juegos Olímpicos 2028

      LA28 abre convocatoria para voluntarios de Juegos Olímpicos 2028

      SLP

      AP

      Los voluntarios deberán cumplir un mínimo de 10 turnos y podrán postularse según habilidades y ubicación.

      Romelu Lukaku anota gol decisivo para Bélgica en Mundial
      Romelu Lukaku anota gol decisivo para Bélgica en Mundial

      Romelu Lukaku anota gol decisivo para Bélgica en Mundial

      SLP

      AP

      Bélgica mostró dependencia en sus figuras clave para evitar derrota ante Egipto en el Mundial.

      Uruguay empata 1-1 con Arabia Saudí en Miami Gardens
      Uruguay empata 1-1 con Arabia Saudí en Miami Gardens

      Uruguay empata 1-1 con Arabia Saudí en Miami Gardens

      SLP

      AP

      Fernando Muslera se convirtió en el jugador más veterano en jugar un Mundial con Uruguay, con 39 años.