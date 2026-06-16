Genera el Mundial ciertos desafíos logísticos

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GUADALAJARA, México.- La República Checa inició su campaña en el Mundial viajando desde su campamento base en Dallas para cruzar la frontera hacia Guadalajara, en México. El equipo ya está de vuelta en Texas, donde se prepara para su próximo partido en Atlanta. Luego regresará a México para su tercer encuentro de la fase de grupos.

Se espera que el debutante Curazao recorra unos 8.600 kilómetros (5.300 millas) de ida y vuelta desde su base en Florida para disputar partidos en Houston, Kansas City y Filadelfia. Bosnia-Herzegovina acumulará casi 8.400 kilómetros (5.200 millas) a través de Canadá y Estados Unidos, al desplazarse desde su base en Utah para jugar en Toronto, Los Ángeles y Seattle.

El Mundial más grande de la historia ha generado ciertos desafíos logísticos para los 48 equipos del torneo, que se disputa en tres países y cuatro husos horarios.

"Simplemente tenemos que vivir con ello porque eso es lo que otros planearon para nosotros", expresó el seleccionador checo Miroslav Koubek tras la derrota 2-1 ante Corea del Sur en Guadalajara el jueves pasado. "Estamos felices de estar aquí y queremos obtener los mejores resultados posibles. Nuestra logística entre bambalinas es buena, pero por supuesto no es ideal tener que viajar tanto".

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"Esta es la realidad, tenemos que adaptarnos", indicó Vincenzo Montella, el técnico de Turquía.

Su selección entrena en Arizona, a unos 1.930 kilómetros (1.200 millas) de Vancouver.