Gerardo Espinoza toma las riendas del Puebla

México.- Tras semanas de especulación, el Puebla puso fin a la incertidumbre y confirmó el inicio de una nueva etapa en su banquillo. Gerardo Espinoza será el encargado de tomar las riendas del equipo de cara al Apertura 2026, apostando por un perfil que combina juventud, conocimiento del futbol mexicano y experiencia internacional.

El estratega, que recientemente dirigió en Ecuador, vuelve al país con el objetivo de consolidarse en la Liga MX, donde ya ha tenido oportunidades con Atlas y Chivas, además de un recorrido formativo en la Liga de Expansión.

Ahora, en La Franja, Espinoza tendrá la misión de darle identidad a un proyecto que busca estabilidad y protagonismo en el campeonato, luego de semestre complicados que han alejado a los aficionados.

Gerardo Espinoza, quien ya había estado en el radar del club en 2023 —aunque entonces no pudo asumir el cargo por cuestiones reglamentarias—, regresa ahora con la misión de construir, junto a la directiva, un equipo competitivo. Para ello, no se descarta que el proyecto se nutra de varios elementos procedentes de Mazatlán FC, en busca de fortalecer distintas líneas del plantel.

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El hoy entrenador conoce bien la institución, pues defendió la camiseta poblana entre 2014 y 2015, etapa en la que se ganó el reconocimiento de la afición y formó parte del plantel que conquistó la Copa MX, un antecedente que refuerza su vínculo con el club y su identidad dentro del mismo.