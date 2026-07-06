logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOS "BÁRBAROS" TOMAN EL BRONCE

Fotogalería

LOS "BÁRBAROS" TOMAN EL BRONCE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fotos | Tráiler sin frenos impacta un inmueble

El conductor del tráiler resultó ileso tras perder el control en la carretera al Ingenio

Por Huasteca Hoy

Julio 06, 2026 02:16 p.m.
A
Fotos | Tráiler sin frenos impacta un inmueble
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Un tráiler se quedó sin frenos cuando circulaba por la Carretera al Ingenio y terminó estrellándose contra el portón de un predio.

      La mañana de este lunes, el chofer de un tráiler marca Kenworth, color amarillo, que circulaba sin remolque, se desplazaba con dirección del ingenio hacia la zona centro.

      Sin embargo, al intentar salir de la Carretera al Ingenio para incorporarse a la avenida Pedro Antonio Santos, la unidad sufrió una falla en el sistema de frenos y el conductor perdió el control. Debido a ello, el tractocamión siguió de frente y colisionó contra la barda de piedra y el portón de un predio particular.

      Milagrosamente, la pesada unidad no impactó a ningún otro vehículo ni había peatones en la zona al momento del accidente. Aunque el tráiler sufrió daños cuantiosos, su conductor resultó ileso.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Finalmente, el trailero llegó a un acuerdo con el encargado del predio por los daños ocasionados.

      LEA TAMBIÉN

      Vuelca tráiler con chatarra y el chofer resulta herido

      Circulaba por la carretera a Guadalajara e iba a tomar hacia el bulevar Rocha Cordero

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fotos | Tráiler sin frenos impacta un inmueble
      Fotos | Tráiler sin frenos impacta un inmueble

      Fotos | Tráiler sin frenos impacta un inmueble

      SLP

      Huasteca Hoy

      El conductor del tráiler resultó ileso tras perder el control en la carretera al Ingenio

      Detienen a 20 personas en operativo carretero de Verano Seguro
      Detienen a 20 personas en operativo carretero de Verano Seguro

      Detienen a 20 personas en operativo carretero de Verano Seguro

      SLP

      Pulso Online

      La División Caminos reportó además la recuperación de siete vehículos robados

      Saldo blanco, tras juego de la Selección Mexicana: SSPC
      Saldo blanco, tras juego de la Selección Mexicana: SSPC

      Saldo blanco, tras juego de la Selección Mexicana: SSPC

      SLP

      Rolando Morales

      Se activó un operativo conjunto desde la mañana con corporaciones federales, estatales y municipales

      Agreden a socorristas tras atender a menor lesionado en festejo
      Agreden a socorristas tras atender a menor lesionado en festejo

      Agreden a socorristas tras atender a menor lesionado en festejo

      SLP

      Huasteca Hoy

      El adolescente cayó durante la dinámica conocida como "quiere volar"; paramédicos y brigadistas fueron atacados al acudir en su auxilio