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Ingleses piden a FIFA quitar sanción a expulsado contra México

La Federación Belga y UEFA cuestionan la credibilidad y equidad tras una resolución disciplinaria que da ventaja a EU

Por El Universal

Julio 06, 2026 02:00 p.m.
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Ingleses piden a FIFA quitar sanción a expulsado contra México
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      La controversia por el manejo disciplinario de la FIFA en la Copa Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo.

      Después de que el organismo tomó cartas en el asunto sobre la expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun, ahora desde Inglaterra solicitaron que el mismo criterio beneficie al defensor Jarell Quansah, expulsado en el duelo de octavos de final frente a la Selección Mexicana.

      El diputado laborista británico Noah Law envió una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que Quansah pueda disputar el siguiente compromiso de Inglaterra y que la sanción por su tarjeta roja se aplique una vez concluido el torneo.

      La petición apareció pocas horas después de que la Comisión Disciplinaria autorizó a Balogun participar en el encuentro de este lunes 6 de julio ante Bélgica, pese a su expulsión frente a Bosnia y Herzegovina.

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      Quansah recibió la tarjeta roja tras una dura entrada sobre Jesús Gallardo, acción que el VAR confirmó. Aunque Law aceptó que la decisión arbitral fue correcta, sostuvo que el principio de igualdad debe prevalecer si la FIFA decidió modificar el calendario de cumplimiento de la sanción para otro futbolista. "Creo que sería correcto retrasar su suspensión hasta después de la conclusión de esta Copa del Mundo", escribió el legislador.

      También recordó que "la integridad de cualquier gran torneo internacional depende no sólo de que jugadores y árbitros respeten las reglas, sino de que esas reglas se apliquen por igual a todas las naciones participantes".

      La polémica también provocó una fuerte reacción en Bélgica. La Federación Belga manifestó su sorpresa por la resolución y anunció que utilizará todos los recursos disponibles para defender la equidad de la competencia.

      El conflicto incluso alcanzó a la UEFA, organismo que acusó a la FIFA de comprometer la credibilidad del futbol con una medida considerada excepcional. Diversos dirigentes europeos también cuestionaron la independencia de los órganos disciplinarios y exigieron explicaciones por una resolución que, según sus críticos, podría sentar un precedente para futuras competencias internacionales.

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